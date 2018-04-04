Aziz Yıldırım: Alex'ten çok daha iyi bir yıldız getireceğim

Katıldığı bir panelde, "Önümüzdeki dönemde Alex gibi iyi oyuncular transfer etme mecburiyetimiz var" diyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kariyer olarak Brezilyalı'yı fersah fersah geçecek bir yıldız getirmek için yoğun çalışma içinde olduğu ortaya çıktı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; yakın çevresine bu dev planının ipuçlarını veren Yıldırım'ın, "Basında yazılan Robben, Ribery gibi kariyerinin sonuna gelmiş bir isim değil, genç ve Alex'ten çok daha iyi bir yıldız getireceğim" dediği kaydedildi.

Sızan bilgilere göre Aziz Yıldırım, bu transfer için ilk adımı yaklaşık altı ay önce attı.

Ancak "meçhul yıldız", Fenerbahçe adını duyunca "Türkiye'ye gitmek için yaşım genç" diyerek teklife burun kıvırdı.

Buna rağmen Yıldırım vazgeçmedi ve bu futbolcuyu ikna etmek için dört koldan çalışma yürüttü.

Gelinen noktada ise yıldızın fikri değişmeye başladı.

Fenerbahçe başkanı, Haziran'daki kongre öncesi transferi bitirerek camiaya yüzyılın müjdesini vermeyi hedefliyor.