Aziz Yıldırım, Alex'i gözden çıkardı mı?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman ile Alex arasındaki krize son noktayı koyarak; Brezilyalı yıldızın biletini kesmeye hazırlandığı iddia edildi.

milliyet.com.tr'de yer alan habere göre; Kasımpaşa maçından sonra Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda futbolcular ve teknik heyetle 1.5 saatlik dev bir zirve yapan Aziz Yıldırım ve Ali Yıldırım ikilisininin Aykut Kocaman'ın olası istifasını engellediği yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan özel toplantının ardından Samandıra Tesisleri'ne hareket eden başkan Aziz Yıldırım ve Ali Yıldırım ikilisi burada önce futbolcular ile ardından da teknik direktör Aykut Kocaman ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Teknik direktör Aykut Kocaman ile yapılan toplantının ardından önce Aziz Yıldırım tesislerden ayrıldı ardından da futbolcular... Aziz Yıldırım'dan sonra tesislerden ilk ayrılan futbolcunun Alex olması dikkatlerden kaçmadı.

Spartak Moskova ile oynanan maçın ardından twitter üzerinden yaptığı eleştiriler ile bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Alex ile ilgili kesin bir karar vermeye hazırlanan Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkan Aziz Yıldırım'ın bu konuda söyleyeceği son söz bekleniyor.

Alex'in twitter üzerinden yaptığı eleştirilerin ardından kulüpte büyük bir kaosun oluştuğuna inanan Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman ile Alex arasındaki krize son noktayı koyarak; Brezilyalı yıldızın biletini kesmeye hazırlandığı kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Kısa bir süre önce Brezilya'da yayın yapan bir radyoya özel bir röportaj veren Alex de Souza da Brezilya'dan bazı teklifler aldığını doğrulamış ve ocak ayında takımdan ayrılabileceğinin sinyallerini vermişti.