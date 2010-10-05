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Spor

AZİZ YILDIRIM ALEX İLE GÖRÜŞMEDİ İSTANBUL (A.A)

05 Ekim 2010 17:51

-AZİZ YILDIRIM ALEX İLE GÖRÜŞMEDİ İSTANBUL (A.A) - 05.10.2010 - Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile futbol takımı kaptanı Alex arasında, Brezilyalı futbolcunun sezon sonundaki durumuna ve kulüpteki geleceğine ilişkin herhangi bir görüşme yapılmadığı ifade edildi.  Kulübün internet sitesinde medyada bu yönde yer alan haberlerle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Tüm camiamızın olduğu gibi başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın ve kaptanımız Alex de Souza'nın da şu an için önceliği takımımızın başarısıdır. Buradan yola çıkarak söyleyebiliriz ki, bugün bazı gazetelerde yer aldığı gibi başkanımız ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcumuz Alex arasında, Alex'in sezon sonundaki durumuna, kulüpteki geleceğine ilişkin herhangi bir görüşme yapılmamış, Alex'e sezon sonu için herhangi bir teklifte bulunulmamıştır.''

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