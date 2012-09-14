Aziz Yıldırım: Alex efsane değil ve kendisiyle bir sorunumuz yok

Futbolda şike iddiaları davasında 1 yıl tutuklu kalan ve temmuz ayı başında tahliye olan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sessizliğini bozdu. Alex'in bir efsane olmadığını söyleyen Aziz Yıldırım, "Kendisiyle bir sorunumuz yok'" dedi.

NTV Spor canlı yayınına katılan Yıldırım, şu sıralar Fuat Akdağ, Rıdvan Dilmen ve Güntekin Onay'ın sorularını yanıtladı.

İşte Aziz Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

"Alex 4-5 yıl önce taraftar tarafından yuhalandı. Rahatsız oldu ve gitmek istedi. O gün Alex'i yollayabilirdik de... Ben Alex'i yollasaydım, bu tartışma olacak mıydı?

Futbol yaşamlarının sonlarına gelen insanlarda ego problemi olabilir. Bizim bunu aşağı çekmemiz lazım. Alex'in kırgın olması normal.

Takımın patronu Aykut Kocaman'dır. Aykut Kocaman'a her yetkiyi verdik. İstediği futbolcuları almaya çalışıyoruz. Ama rahat bırakmıyorlar. Hocayla futbolcu arasında problem yaratmaya çalışıyorlar.

Ama 1-2 maç oynamadı diye kavga haline getirmek ayıp oluyor. Alex ile ilgili problemimiz yok. Sözleşmesi bile uzatılabilir. Bu kararı teknik direktör belirler.

'Alex efsane değil'

Alex iyi bir oyuncu ama efsane değil. Efsane başka bir şey. Alex'in heykeli konusunu ben Metris'teyken bana söylediler. Ben de 'yapın' dedim. Ben buna başkan olarak karışamam ki. Taraftar istediğini yapar. Ben Alex'in heykeline neden karşı çıkayım. Heykelin dikilmesinin bana ne zararı olabilir.

Lefter'in de heykeli dikildi bu ülkede. Ama ben bu ülkede yalnızca Atatürk'ün heykelini dikerim. Onun için de gerekeni yaparım. Sadece onun için öncülük ederim. Ben 14 yıldır başkanım. Ama kendimle ilgili hiçbir şey yapmadım. Adımı bile bir yere vermedim. Bırakın heykeli... Bu anlayış meselesidir.

Aykut hocanın Alex'le ilgili herhangi bir tasarrufu yok. Alex'e 'seni oynatmayacağım' demiyor. Transferler yaptık, ona göre oyuncular aldık. Bu oyunculara göre 'ben bazen seni kullanmayabilirim' diyor.

Ama şimdi bunları sığ bir duruma getirip Alex'i bu tartışmanın içine sokarsak yanlış olur.

'3 yil şampiyonluk sözü hedeftir'

Ben 3 yıl önce, 3 yıl şampiyon olacağız dedim. İlk yıl Trabzon maçında kaybettik. 2'nci senede şampiyon olduk. 3'üncü sene tüm Türkiye'yi domine edecek bir kadro kurmuşken başımıza bu olaylar geldi ve dağıldık.

Ama 29 yıl alamadığımız kupayı aldı. Ligde de 1 puanla şampiyonluğu kaçırdık. Bunlar benim için 3 yıl başarıdır. Avrupa hedefi koyarsam yapamazsan dalga geçeceksin. 3 yıl şampiyonluk sözü bir hedeftir.

'Emre'ye kapımız açık'

Emre Belözoğlu'nun transferini ben yaptım. Emre'nin yıldızı basınla hiçbir zaman barışmadı. Ben cezaevindeyken, Emre'ye 'sen dışarı git rahatla' dedim. Avrupa'da kulüplere ve oyunculara bu kadar baskı yok. Emre gerekirse döner ve kulüpte görev alır. Fenerbahçe'nin kapısı Emre'ye her zaman açıktır."