Aziz Yıldırım, Afrin'e gidiyor

Aziz Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere destek vermeye hazırlanıyor. Yıldırım, yarın Hatay'da bulunan yöneticiler Mahmut Uslu, Önder Fırat ve Ozan Balaban ile bir araya gelecek.

Daha sonra Başkan Yıldırım, yönetim kurulu arkadaşlarıyla birlikte sınırda görev yapan Mehmetçiklere moral vermek için bu bölgeye gidecek.

Kan bağışı kampanyası başlıyor

Öte yandan Kadıköy F.Bahçeliler Derneği’nin de Zeytin Dalı Harekatı için anlamlı bir kampanya başlatmak üzere olduğu belirtildi. Dernek üyeleri, Türkiye çapında bir kan bağışı kampanyası için yaptığı girişimlerin sonuna gelmiş durumda. Kızılay yetkileriyle yapılan görüşmelerde kampanyanın detayları konuşuluyor.

Üyeler bu kampanyayı Sarı-Lacivertli kulüp adına düzenleyecek. Bu dev kampanyaya diğer takımları tutan taraftarların da katılması sağlanacak. Bu dev projenin detaylarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. Başkan Aziz Yıldırım’ın da kampanyaya destek vereceği vurgulandı.

(Akşam)