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AZİZ YILDIRIM ADLİYEYE YARIN SEVK EDİLECEK İSTANBUL (A.A)

07 Temmuz 2011 21:50

-AZİZ YILDIRIM ADLİYEYE YARIN SEVK EDİLECEK İSTANBUL (A.A) - 07.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine yarın sevk edileceği bildirildi. Alınan bilgiye göre, sağlık sorunları bulunan Aziz Yıldırım'ın, saatin geç olması ve savcılık sorgusu sırasında sağlık problemi yaşamaması amacıyla Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne yarın getirilmesi kararlaştırıldı. Futboldaki şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 3 Temmuz'da hakkında gözaltı işlemi uygulanan Yıldırım, emniyet müdürlüğünde rahatsızlanması üzerine 4 Temmuz'da İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsüne kaldırılmıştı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edilen Yıldırım, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti.

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