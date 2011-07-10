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AZİZ YILDIRIM ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ İSTANBUL (A.A)

10 Temmuz 2011 17:36

-AZİZ YILDIRIM ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ İSTANBUL (A.A) - 10.07.2011 - Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, tedavi gördüğü Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinden çıkarılarak, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine götürüldü. Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, dün gece tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemede rahatsızlanarak Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldırım'ın tedavisi tamamlandı. Yıldırım, saat 14.00 sıralarında hastaneden çıkarılarak, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine götürüldü. Bu arada, müvekkili ile görüşmek üzere hastaneye gelen avukat Köksal Bayraktar, çıkışında yaptığı açıklamada, Yıldırım ile bir dakika kadar görüştüğünü söyledi.

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