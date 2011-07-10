-AZİZ YILDIRIM, ADLİYEYE GETİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 10.07.2011 - Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirildi. Tedavi gördüğü Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinden bir ambulansa bindirilerek çıkarılan Yıldırım, geniş güvenlik önlemleri altında Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine ulaştı. Bir grup Fenerbahçeli taraftar, Aziz Yıldırım adliyeye getirlidiği sırada fotoğrafının bulunduğu afiş açarken, lehinde de sloganlar attı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak, 2 gün önce adliyeye getirilen ve savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilen, ancak rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan, dün akşam saatlerinde yeniden getirildiği İstanbul nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısında tekrar rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Yıldırım'ın tedavisinin ardından getirildiği adliyede, hakim karşısına çıkması bekleniyor. -SİVASSPOR TARAFTARLARI TAKIMLARINA DESTEK VERDİ Sivasspor'un eski amigolarından Hikmet Keser, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup adına yaptığı konuşmada, 45 yıllık temiz bir maziye sahip olan Sivasspor için toplandıklarını belirtti. Takımlarının her zaman yanında olduklarını ifade eden Keser, şunları kaydetti: ''Mazisinde hiçbir leke olmayan kulübümüzün ve yiğidoların göz bebeği Sivasspor'un geçmişte olduğu gibi bugün de yanındayız. Takımımızın daima yanında olacağımızı, tüm kamuoyuna var olduğumuzu ispatlayacağız. Sevgili başkanımız Mecnun Otyakmaz'ın yanındayız, daima yanında olmaya da devam edeceğiz. Burada sabit delil olmadan bir takım şaibelerle şike denilen tasvip etmediğimiz bir durumla karşı karşıya bırakıldık. Tüm Türkiye biliyor ki; suyu soğuk, havası sert, insanı mert yiğidolar böyle şaibeli işlere ne girer ne de tenezzül eder'' diye konuştu. Bir süre Otyakmaz ve Sivasspor adına tezahüratlar da bulunan grup, olaysız şekilde dağıldı.