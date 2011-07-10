T24 LogoT24 Logo
Spor

AZİZ YILDIRIM, ADLİYEYE GETİRİLDİ İSTANBUL (A.A)

10 Temmuz 2011 18:16

-AZİZ YILDIRIM, ADLİYEYE GETİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 10.07.2011 - Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirildi. Tedavi gördüğü Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinden bir ambulansa bindirilerek çıkarılan Yıldırım, geniş güvenlik önlemleri altında Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine ulaştı. Bir grup Fenerbahçeli taraftar, Aziz Yıldırım adliyeye getirlidiği sırada fotoğrafının bulunduğu afiş açarken, lehinde de sloganlar attı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak, 2 gün önce adliyeye getirilen ve savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilen, ancak rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan, dün akşam saatlerinde yeniden getirildiği İstanbul nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısında tekrar rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Yıldırım'ın tedavisinin ardından getirildiği adliyede, hakim karşısına çıkması bekleniyor. -SİVASSPOR TARAFTARLARI TAKIMLARINA DESTEK VERDİ Sivasspor'un eski amigolarından Hikmet Keser, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup adına yaptığı konuşmada, 45 yıllık temiz bir maziye sahip olan Sivasspor için toplandıklarını belirtti.  Takımlarının her zaman yanında olduklarını ifade eden Keser, şunları kaydetti: ''Mazisinde hiçbir leke olmayan kulübümüzün ve yiğidoların göz bebeği Sivasspor'un geçmişte olduğu gibi bugün de yanındayız. Takımımızın daima yanında olacağımızı, tüm kamuoyuna var olduğumuzu ispatlayacağız. Sevgili başkanımız Mecnun Otyakmaz'ın yanındayız, daima yanında olmaya da devam edeceğiz. Burada sabit delil olmadan bir takım şaibelerle şike denilen tasvip etmediğimiz bir durumla karşı karşıya bırakıldık. Tüm Türkiye biliyor ki; suyu soğuk, havası sert, insanı mert yiğidolar böyle şaibeli işlere ne girer ne de tenezzül eder'' diye konuştu.  Bir süre Otyakmaz ve Sivasspor adına tezahüratlar da bulunan grup, olaysız şekilde dağıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24