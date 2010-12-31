-AZİZ YILDIRIM ''ADALET'' İSTEDİ İSTANBUL (A.A) - 31.12.2010 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın sezonun ilk yarısında sergilediği performansın tüm sarı-lacivertli camiayı olduğu gibi kendisini de üzdüğünü söyledi. Fenerbahçe Dergisi'nin ocak ayı sayısında, ''Adalet ve standart istiyoruz'' başlığıyla yer alan baş yazısında, ''Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini bitirdik. Liderin 9 puan gerisinde kalmış olmamız tüm camiamız gibi beni de üzüyor'' diyen Aziz Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: ''Ancak şunu da belirtmek isterim ki, henüz hiçbir şey bitmiş değil. Takımımızın en az diğer takımlar kadar şampiyonluk şansı bulunmaktadır. Önümüzde daha ligin ikinci yarısında oynanacak maçlar varken, peşinen hükümler vermek ve fatura kesmeye çalışmak bizlere fayda değil zarar verir. Yapmamız gereken ligin ikinci yarısında yönetiminden futbolcusuna ve taraftarına kadar kenetlenip tek yürek olmak ve şampiyonluk hedefine koşmaktır.'' Sarı-lacivertli camiada şimdi birlik ve beraberlik zamanı olduğunu aktaran Aziz Yıldırım, şunları kaydetti: ''Bugün bulunduğumuz süreçte, teknik heyetimizin gönderilmesini, futbolcuların yollanmasını isteyenler, emin olun kulübümüzün iyiliğini isteyenler değillerdir. Şimdi birlik olmak ve kulübümüze, takımımıza sahip çıkma zamanıdır. Fenerbahçe Kulübü kurumsallaşan yapısı ile devre arasında teknik heyeti ile yollarını ayırma dönemlerini çoktan geride bırakmıştır. Bu eski, modern anlayıştan ve yönetim modelinden uzak günlük politikalara saplanıp kalanların beklentileri boşa çıkacaktır. O nedenle camiamızın bir değeri olan Aykut Kocaman ile yolumuza devam ediyoruz. Kendisinin başarılı olması adına tüm camia olarak elimizden geleni yapmalıyız. Bu sebeple de aksi görüş ve yorumların tamamını, huzursuzluk yaratmak amacıyla çıkarılmış yalanlar olarak algıladığımızın bilinmesini istiyorum. Büyük Fenerbahçe taraftarı da bu bilinçte olmalı, ona göre hareket etmelidir. Unutmayın ki, olumsuz sonuçların ardından, (Asalım, keselim) nidaları ile ortaya çıkanlar, ilk galibiyet sonrası ortalıktan kaybolmakta ve yeniden geldikleri yere dönerek bir başka başarısız sonucu beklemeye başlamaktadırlar.'' -''HAKEMLER MAÇ SONUÇLARINI ETKİLEDİ''- Aziz Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını değerlendirirken, ''Geride bıraktığımız devrede, hakemlerin maç sonuçları ve puan durumuna doğrudan etki edecek nitelikte hatalı kararlar aldıklarını gördük'' dedi. Hakem hatalarıyla ilgili sıkıntılarını sezon içinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile paylaştıklarını söyleyen Başkan Yıldırım, ''Ancak şimdi konuyu kamuoyu önünde de gündeme getirmeye ihtiyaç duyuyoruz. Bu çıkışımızı yanlış yorumlayıp, bizim ayrıcalık istediğimizi öne süren bazı kendini bilmezler var ve olacaktır. Ancak bizim bir ayrıcalık istememiz söz konusu değildir. Biz adalet ve standart istiyoruz. Bir hakemin penaltı çaldığı bir pozisyona bir başka hakem seyirci kalıyorsa, ya da aynı hakemin bir pozisyona dair takdiri bir maçta penaltı, bir başka maçta ise devam şeklinde oluyorsa, burada adaletten söz etmek mümkün olamaz'' ifadelerini kullandı. -''HEPİMİZİ DERİNDEN SARSTI''- Aziz Yıldırım, 17 Yaş Altı Akademi Ligi'nde Galatasaray ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptıkları karşılaşmada yaşanan saldırı olayıyla ilgili olarak, ''Galatasaray maçının devre arasında çocuklarımıza saldırılması, hepimizi derinden sarstı. Olay her ne kadar, Galatasaray Kulübü'nün ev sahibi olduğu bir maçta gerçekleşmiş olsa dahi, konu Fenerbahçe ve Galatasaray özelinde değerlendirilmemesi gereken son derece önemli ve büyük bir meseledir. Çocuklarımıza yapılan saldırı herhangi bir mazeret ile üstü örtülemeyecek ve sonsuza kadar unutmayacağımız büyüklüktedir'' şeklinde konuştu. Futbolcularına saldıran kişilerle adalet önünde hesaplaşacaklarını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti: ''Yaşanan vahim olay, Türkiye'de Sporda Şiddetin Önlenmesi Yasası'nın bir an önce çıkarılmasının ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Önemle tekrarlamak istiyorum ki, eğer söz konusu yasa çıkmazsa, spor sahalarımızda bu tür olayları yaşamaya devam edeceğiz. Ancak yeni bir yasa da çıksa, önemli olan bu olaylar karşısında ilgili tarafların samimiyeti ve kararlılığı olacaktır. Yine tüm kesimler sporda şiddet konusunda sıfır toleransla hareket etmelidir. İlgililerin ve hatta kanaat önderlerinin tuttuğu takımın forma renkleri bu konudaki mücadelede bir ayrımcılık mazereti olmamalıdır. Kulübümüz, bu üzücü olayın yaşandığı ilk andan itibaren sporcularımızın yanında olmuş, kendilerinin gerek sağlık, gerekse psikolojik olarak bu çirkin saldırıdan minimum zararla çıkabilmeleri adına elinden geleni yapmıştır. Yönetimimiz ve hukukçularımız saldırıyı gerçekleştirenlerin en kısa sürede yakalanması ve hukuk çerçevesinde en ağır cezayı alabilmeleri adına üzerine düşeni yapmaktadır.''