Aziz Yıldırım açıkladı; Aykut Kocaman ile tamam mı, devam mı?

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'deki geleceği henüz netleşmeyen Aykut Kocaman’ın durumuna ilişkin açıklama yaptı.

A Spor'a yayınına katılan Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman ile yola devam etmeyi düşündüğünü açıkladı. Yıldırım, ''Seçimden sonra Aykut Kocaman ile karşılıklı oturup konuşacağız. Anlaşacağız. Hemfikirsek hücum eden, çok gol atan, az gol yiyen bir takım yaratmasını isteyeceğiz. Hoca da aynı düşüncede. 1 yıllık sürede her şeyi daha net görmüştür” açıklamasında bulundu.

Bugünün futbolunda karakterli teknik direktör bulmanın zor olduğunu söyleyen Yıldırım, ''Aykut, karakterli bir teknik adam. Dürüst, namuslu... Böyle adamları bulmak çok zordur. Aykut'un tek bir hatası var. Çabuk morali bozulan, her şeyden kendisini sorumlu tutan, duygusal bir kişi. Kötü gidişatta dünyası değişiyor.'' ifadelerini kullandı.