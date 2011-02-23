Aziz Yıldırım 'acı gecede' ateş püskürdü

T24 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı, bayan basketbol takımının Spartak Moskova'ya yenildiği maçın ardından, doping skandalıyla ilgili konuştu. Yıldırım'ın hedefinde doping kontrol merkezi ve federasyon vardı.



Fenerbahçe, FIBA Bayanlar Avrupa Ligi Çeyrek Final serisinin ilk maçında Rusya'nın Spartak Moskova takımına 86-78 yenilerek, seride 1-0 geriye düştü.



Maç sonrası yaptığı açıklamada, ''Bu gece acı bir gecedir'' diyen kulüp başkanı Aziz Yıldırım, doping skandalıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.



"Türkiye'ye gelecek Bayanlar Avrupa Ligi şampiyonluğunu engellediler" diyen Yıldırım, yapılan hata nedeniyle bedel ödediklerini belirterek, "Hacettepe Üniversitesi Doping Kontrol Merkezi kapansın..." derken, Basketbol Federasyonu'nda da gezip tozacağına oyuncu alıp alamayacakları konusunda karar vermesi gerektiğini söyledi.



Aziz Yıldırım, Spartak Koskova maçının ardından Caferağa Spor Salonu'nda açıklamalarda bulundu ve doping kontrol merkezi ile federasyonun el ele Türkiye'ye belki de ilk defa gelecek Avrupa Lig şampiyonluğunu engellediklerini iddia etti.



Sporun içinde kaybetmenin de olduğunu belirten Yıldırım, "...Esas nokta sezon başında Avrupa şampiyonluğu için yola çıkan bir Fenerbahçe Spor Kulübü'nün basketbol takımı... Sağ olsun Hacettepe Üniversitesi'nin doping merkeziyle Federasyon el ele, belki de ilk defa Türkiye'ye gelecek Bayanlar Avrupa Ligi şampiyonluğunu engellediler. Önce teşhis koydular, 'Kanser', 3 ay sonra 'Sen kanser değilsin' dediler. Zaten o ara hasta öldü...'' dedi.





'ÜZGÜNÜZ İLE BU İŞLER OLMAZ'



Sorumluların bu hafta içinde bir karar vermelerini isteyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



''...Bu sorumlular, bu hafta içinde ne yapacaklarına artık karar versinler. Doping merkezi mi kapanacak... Yani, 'Biz hata yaptık, üzgünüz' ile bu işler olmaz. Bunun bir bedeli var. Maddi bedeli var, şusu var, busu var. Manevi değeri var. İnsanlar üzülüyorlar. İnsanlar bu takımın peşinde mücadele ediyorlar. Destek vermek için tribünlerde harçlıklarından paralar artırarak maça gidiyorlar, bilet alıyorlar. Şimdi bunların hepsini unutacağız, 'Hata yaptım kusura bakma...'



Böyle bir şey olamaz. Kabul etmiyorum. Buradan, hem doping merkezi kapansın... Hacettepe ne alıyorsa üstüne alsın. Yani öyle Hacettepe'yi lekelemek anlamında konuşmuyorum ama bir bilim yerinin verdiği bu kararla bizim şampiyonluğumuz engelleniyor. Ben bunu geçen gün söyledim. Zaten biliyorduk, güme gitti. Çünkü biz ona göre bir takım kurmuştuk. Bugün gördük, biliyorduk bunların bu noktaya geleceğini.''





'GEZMEYİ TOZMAYI BIRAKSIN, KARAR VERSİN'



Türkiye'deki şampiyonluğu da kaybedebileceklerini öne süren Yıldırım, ''Bu konuda ikinci adres federasyondur. Artık federasyon da bıraksın gezmeyi tozmayı, otursun karar versin'' şeklinde konuştu.



Olay nedeniyle iki oyuncularının takımdan gittiğini hatırlatan Yıldırım, ''Bunlardan dolayı, Türkiye'de biz şampiyonluğu da bu şekil olursa kaybedeceğiz... Bunun sebebi federasyondur. Biz yabancı oyuncuyu getiriyoruz, dopingli diyorsunuz, gönderiyoruz çocuğu. Onun yerine oyuncu alamıyoruz. Geziyorlar, Amerikalarda seyahatlerde.



Federasyon aklını başına alsın hemen yarın karar versin. Biz bu oyuncuları getirirsek oynatabilecek miyiz? Oynatamayacak mıyız? Kamuoyuna çıkıp anlatsınlar. Bunu kamuoyuna söylesinler, bir sorumluluk alsınlar üstlerine. Gezmeyle tozmayla kapanmayla olmaz bu işler.





'ÇOK AĞIR HESAP SORARIM'



Sonra hesap sorarım. Çok ağır hesap sorarım! Ayıp. Bugün bu takımın hem Avrupa'da hem de ben iddia ediyorum, bu şekilde giderse Türkiye Ligi'ni de kaybettirecekler bize. Çünkü oynanan ve görünen hadise bu.



Federasyon bir karar versin. Desin ki, 'İki oyuncunuz gitti, onlar gelsinler', 'Oynatabilirsin' diye açıklama yapsınlar. Bekliyoruz, bunu veya 'Oynatamazsınız' bu böyle kapanacak diyecekler. Biz de ona göre Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yolumuzu çizeceğiz. Yönetim olarak kararımızı alacağız. Uygulama yapacağız.''



''Bu gece acı bir gecedir'' diyen Yıldırım, ''Federasyon bu utançla yaşayacaksa mesele yok zaten. Aynı şekilde doping merkezi de. Yapılan çok ayıptır'' diyerek sözlerini tamamladı.





