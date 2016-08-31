“Aziz Yıldırım, abilere 2 milyon dolar verseydi Yargıtay’dan bozma kararı çıkarılacaktı”

Karar gazetesi, darbe girişimi öncesi tamamlanan 'FETÖ çatı iddianamesi'ne 'şike kumpası'nın da girdiğini öne sürdü. Hilal Öztürk'ün imzasıyla yayımlanan haberde, "FETÖ’cü Babatan Hukuk Bürosu’nda çalışan gizli tanık Yağmur, ifadesinde örgüt üyesi avukat Ali Fuat Babatan’ın Yıldırım’ı kurtarmak için avukatından 2 milyon dolar istediğini belirterek 'Yargıtay’daki abiler bu işi çözecek' dediğini anlattı" ifadesi kullanıldı.

"Aziz Bey'in işini abiler çözer" başlığıyla yayımlanan (31 Ağustos 2016) haber şöyle:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 15 Temmuz darbe girişiminden önce tamamladığı FETÖ çatı iddianamesine şike kumpası da girdi. FETÖ’cü Babatan Hukuk Bürosu’nda çalışan gizli tanık Yağmur, ifadesinde örgüt üyesi avukat Ali Fuat Babatan’ın Yıldırım’ı kurtarmak için avukatından 2 milyon dolar istediğini belirterek “Yargıtay’daki abiler bu işi çözecek” dediğini anlattı. Gizli tanık Yağmur, çalıştığı Babatan Hukuk Bürosu’nda şahit olduğu bazı dava dosyalarında FETÖ adına yapılan hukuksuzlukları anlattı. FETÖ’nün kumpası olduğu ortaya çıkan şike davasıyla ilgili de bilgi veren gizli tanık Yağmur, 20 Mart 2015 günü verdiği ek ifadesinde 2013 Ocak ayı sonunda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın avukatlığını yapan Abdullah Kaya’nın büroya geldiğini söyledi. Kaya’nın “Aziz Yıldırım’ın Şike davasından aldığı hapis cezasını temyize gönderdik, bununla ilgili Yargıtay’dan bozma kararı almaya çalışıyoruz, bu konuda nasıl yardımcı olabilirsiniz” dediğini ileri süren Yağmur şu iddialarda bulundu:

"Kendimiz çözeriz"

“Babatan Hukuk Bürosu sahibi olan Ali Fuat Babatan, bu konuda yardımcı olabileceklerini, tüm adli mercilerde olduğu gibi Yargıtay’da da Fetullah Gülen’e bağlı abilerinin olduğunu, bu işin 2 milyon dolar gibi bir rakamla çözülebileceğini söyledi. Bu rakamın sebebinin ise yukarıda talimat aldığı abilerinin isteği olduğunu, paranın bir kısmının himmet, bir kısmının da işi yapacak kişilere hediye olduğunu söyledi. Kaya ‘Aziz Bey ile görüşeyim size tekrar dönerim’ diyerek bürodan ayrıldı.”

Yaklaşık bir hafta sonra Avukat Abdullah Kaya’nın döndüğünü anlatan gizli tanık Yağmur “Rakam ile ilgili bir değişiklik yapılıp yapılamayacağını sordu. Ali Fuat Babatan bunun ticaret olmadığını, kendilerine abileri tarafından bildirilen bir rakam olduğu için inisiyatifinin olamayacağını söyledi. Kaya ‘Biz de kendimiz çözeriz’ deyip ayrıldı. Babatan, Fetullah Gülen terör örgütünün yargı imamı Ahmet Can’ı arayarak rakamı Aziz Yıldırım’ın kabul etmediğini söyledi. Ancak işini biraz zorlaştırır isek daha fazla bir miktarı kabul ederek geleceğini söyledi. Ahmet Can da, ‘Tamam o zaman biz de öyle yaparız’ dedi. Babatan aynı gün akşamı (2013 Şubat ayının ilk haftası) Yargıtay Tetkik Hakimi Sadettin Akyol ile buluşarak konuyu kendisine aktardı ve bu konuda çalışma yapmalarını istedi.”

Görüşme albayın evinde

Gizli tanık Yağmur bu görüşmenin Ankara Çayyolu 2960 Sokak Gözde Evler Sitesi Sedir Sokak No: 10 adresinde, Çayyolu Gökkuşağı Parkı karşısında bulunan Bursalı, Milli Güvenlik Akademisi öğretim üyesi ve Stratejist Emekli Kurmay Albay Mesut Ülker’e ait evde yapıldığını belirtti. Bu evin Babatan’ın bu ve buna benzer konuları hakim-savcılarla olan görüşmelerin, mangal partileri ile yemek sonrası ödemelerin yapıldığı yer olduğunu ileri sürdü. Ülker, 17 Aralık darbe girişiminden sonra FETÖ’yü savunan açıklamalarıyla biliniyor.

Paralel emniyet imamına

FETÖ muhasebecisinin bu parayı ne yaptığını bilmediğini söyleyen Güneş şu iddialarda bulundu: “Ş. ve S. A’ya ait S. Holding tarafından şike operasyonlarından kısa bir süre sonra Kimse Yok Mu Derneği’ne ve Adanalı bir şahıs üzerine 1500 yardım paketi karşılığı bedeli olarak para yatırıldı. Bu paranın da 50 bin lira civarında olduğunu tahmin ediyorum. Ş. A. daha sonra cemaate gönderdiği yüklü paraları Zihni Aldırmaz’a gönderdi, Zihni Aldırmaz da Cengiz Dinçer üzerinden belediye imamı Ferhat Yüksel’e gönderdi. Ferhat Yüksel paraları Adana adliye ve emniyet imamı Cemal Tahir Soncu’ya verdi. S. A.’dan cemaate paralar bu şekilde aktarıldı. S.A ve Ş.A’nın gönderdiği paraların ilk kısmı şike olayından hemen sonra Volkan Ateş’e bağlı bir muhasibin şahsi hesabına yatırıldı. Aziz Yıldırım’a Fenerbahçe Kulübü başkanlığını bırak diye cemaat tarafından haber gönderildiğini de biliyorum.”

Beşiktaşlı yönetici örgüte para aktardı

FETÖ iddianamesine ifadeleri giren gizli tanık Güneş ise şike davasında hapis cezası alan Beşiktaş eski yöneticisi S.A ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Güneş, 12 Ekim 2015 tarihli ifadesinde daha önce 13 Temmuz 2015’te gizli tanık olarak ifade verdiğini ve o ifadesinde örgütün S.A’.nın ağabeyi Ş.A.’dan himmet istediğini anlattığını söyledi. Ş.A.’nın teklifi kabul ettiğini ileri süren gizli tanık, Ankara’da Anayasa Mahkemesi’nin karşısında S.A.’nın avukatı Ö.D tarafından 500 bin TL civarında dolar ve euro karışımı para verildiğini, paranın Ankara’daki bir okula diye alındığını, cemaatin muhasibine teslim edildiğini söyledi.

ŞİKE SÜRECİNDE NE OLMUŞTU?

S.A'YA BOZMA YILDIRIM'A ONAY

Şike davasının temyiz incelemesini yapan Yargıtay 5. Ceza Dairesi 17 Ocak 2014’te, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın “şike ve örgüt” suçlamasından aldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezasını onadı. Yıldırım karar düzeltme talebinde de bulundu. Ancak Yargıtay Başsavcılığı bu talebi de reddetti. Aziz Yıldırım 6526 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılan değişiklik ve “kumpas” iddialarını gerekçe gösterip yeniden yargılanma ve infazının ertelenmesini talep etti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Yıldırım’ın yargılanmasının yenilenmesine ve infaz işlemlerinin durdurulmasına karar verildi. Ancak kararda kumpas iddiaları reddedildi, usulü eksiklikler gerekçe gösterildi. Beşiktaş eski yöneticisi S.A. ise Beşiktaş-İBB Türkiye Kupası final maçının sonucunu etkilemekten şike suçlarını işlediklerinin sabit olduğuna karar verdi. Ancak Yargıtay, S.A.’ya şike suçundan verilen 1 yıl 3 ay hapis ve 250 bin lira adli para cezasını “suç tarihi itibariyle üç aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olmaları karşısında, yargılama sürecinde pişmanlık gösterip, tekrar suç işleyip işlemeyeceği konusunda oluşan kanaat değerlendirilerek bu hususta olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi” gerekçesiyle kararın yeniden belirlenmesi istemiyle bozdu.