-AZİZ YILDIRIM, "TANIK" OLARAK İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 05.04.2011 - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile kulüp yöneticisi Murat Aydınlı, 20 Şubat'ta oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının devre arasında Beşiktaş kongre Üyesi İsmail Cevahir'in Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal'a ''hakaret ettiği'' iddiasıyla açılan soruşturmada, ''tanık'' sıfatıyla ifade verdi. Sultanahmet'teki İstanbul Adalet Sarayına gelen Yıldırım ile Özaydınlı'nın ifadesi, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif Ekinci tarafından alındı. Yıldırım'ın savcılıktaki ifadesinde, olay tarihinde Beşiktaş İnönü Stadı'nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için Fenerbahçe Başkanı olarak İnönü Stadı'na gittiğini söylediği öğrenildi. Maçın devre arasında Sinan Vardar ile aralarında bir münakaşa yaşandığını anlatan Yıldırım'ın, ''Bunun üzerine müşteki İsmail Ünal araya girdi. Bu sırada şüpheli İsmail Cevahir müştekiye küfür etti, hakaret ve tehditte bulundu. Ayrıca şüpheli, müştekiye yumrukla vurdu. Olayla ilgili bilgi ve görgüm bundan ibaret'' dediği belirtildi. Yıldırım ve Aydınlı, adliye çıkışında basın mensuplarını sorularını ise cevapsız bıraktı.