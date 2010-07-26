-AZİZ YILDIRIM "ŞÜPHELİ" SIFATIYLA İFADE VERDİ ANKARA (A.A) - 26.07.2010 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin yürüttüğü soruşturma kapsamında ''şüpheli'' sıfatıyla ifade verdi. Avukatıyla birlikte, sabah saatlerinde adliyeye gelen Yıldırım'ın ifadesi, özel yetkili Cumhuriyet Savcısı tarafından alındı. Aynı soruşturma kapsamında, Yıldırım'ın sekreteri olduğu bildirilen E.D'nin de ifadesi alındı. Yıldırım, adliyeden ayrılırken, gazetecilerin Başsavcıvekilliğine neden geldiğine yönelik sorularını yanıtsız bıraktı. Yıldırım hakkındaki soruşturmanın, ''Gizli belge temin etmek'' suçlamasıyla yürütüldüğü kaydedildi. Soruşturma dosyasının, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığınca, ''görevsizlik'' kararı verilerek, özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine gönderildiği öğrenildi.