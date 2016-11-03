Aziz Yıldırım, 3 önemli transfer için düğmeye bastı

Süper Lig'de aldığı 5-0'lık Karabükspor galibiyetiyle kendine gelen Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım, sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıracak bir transfer operasyonu için düğmeye bastı. Sarı lacivertlilerde Süper Lig'de alınan farklı Karabükspor galibiyeti ve öncesinde 1-1 biten Alanyaspor maçı sonrasında teknik direktör Dick Advocaat'ın yönetimi hedef alan açıklamalarının da görüşüldüğü yönetim kurulu toplantısında Hollandalı teknik adama güven oyu çıkarken takımın eksiklerinin belirlendiği ifade edildi.

Bu kapsamda devre arasında 3 önemli transfer yapmayı planlayan yönetimin şimdiden çalışmalara başladığı öğrenildi. Advocaat'ın yaz transfer dönemi bitmeden yönetime verdiği isimlerle tekrar görüşmelere başlayacak olan yönetimin kadroda düşünülmeyen isimleri de elinden çıkartmak için menajerlere haber verdiği aktarıldı.

Her şey şampiyonluk için...



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, devre arası transfer döneminde Dick Advocaat'ın istediği 3 futbolcuyu transfer ederek şampiyonluk yarışında iddialı bir konuma gelmeyi hedefliyor. Peki hedefteki isimler kimler?...

İlk hedef o...



Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana 10 numara eksikliği bilinen bir gerçek. Sarı lacivertliler öncelikle bu mevki için çalışmalarını yürütürken hedefte Paraguaylı 10 numara Oscar Romeo var.Sezon başında da istenen ancak transfer döneminin kapanması nedeniyle transferi yetişmeyen futbolcu için tekrar girişimlerde bulunulacağı ifade ediliyor.

Advocaat onayı verdi



Dick Advocaat'ın Fenerbahçe yönetimine istediği futbolcular ve takımın son durumuyla ilgili geniş kapsamlı bir rapor verdiği belirtildi. Hollandalı teknik adamın Oscar Romero konusundaki fikrinin de olumlu olduğu aktarıldı. Öte yandan Advocaat'ın sol ayaklı bir kanat oyuncusu ve sağ bek istediği de gelen haberler arasında.

Teklifler değerlendirilecek



Fenerbahçe'de devre arasında takımdan ayrılması beklenen isimler ise Van der Wiel, Stoch, Aatif, Neustadter, Salih Uçan ve Fernandao... Sarı lacivertli yönetim bu futbolcuları tatmin edici teklifler gelmesi halinde elinden çıkartacak. Böylece hem maaş bütçesini indirmiş olacak hem de transfer için bir gelir elde etmiş olacak.