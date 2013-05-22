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Spor

Aziz Yıldırım 3. kez baba oluyor

Fenerbahçe Spor Klubü Başkanı 61 yaşındaki Aziz Yıldırım, 2 yıl önce evlendiği eşinden bebek bekliyor

22 Mayıs 2013 13:18

Hafta Sonu dergisi, bir dönem Fenerbahçe kulübünün iletişim departmanında görev yapan Gonca Çelikkıran'la 2011 mayısında nikah masasına oturan Aziz Yıldırım'ın 3. kez baba olacağını duyurdu.


'4 aylık hamile'


Dergideki haberde şu satırlara yer verildi; "İlk evliliğinden iki çocuk babası olan başkanın şimdi tekrar baba olmak için gün saydığı konuşuluyor. Çifte yakın kaynaklar 61 yaşındaki Aziz Başkan'ın 40 yaşındaki eşi Gonca Çelikkıran Yıldırım'ın dört aylık hamile olduğunu, hatta Gonca Hanım'ın doğacak bebeği için alışveriş yapmaya başladığını iddia ediyor."


2011 yılında evlenen Aziz Yıldırım, ezeli rakip kulübü başkanı  Ünal Aysal gibi ilerleyen yaşında bir kez daha baba olma modasına uydu. Ünal Aysal da geçtiğimiz yaz 71 yaşında baba olmuştu.

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