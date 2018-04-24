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Spor

Aziz Yıldırım: 2015'te Ali Koç'tan 2. başkan olmasını istedim; ailesi istemedi

Aziz Yıldırım'dan Ali koç itirafı

24 Nisan 2018 14:58

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, başkan adayı olan Ali Koç'un 2015'teki önerisini ailesinin istemediğini söyleyerek reddettiğini ilk kez açıkladı.

Sözcü'den Aytunç Erkin'in haberine göre, Beylikdüzü'nde yaklaşık 600 kongre üyesiyle bir araya gelen Yıldırım, "2015 seçiminden bir gün önce Sayın Ali Koç'a 2. başkan olmasını ve yönetim kuruluna istediği 5 arkadaşını alabileceğini söyledim. O da bana ailesinin izin vermediğini söyledi" dedi.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ertesi gün kongreye gelip, her şartta elini taşın altına koyacağını ifade ettiğinde ben, Yargıtay kararı sonrası çocuklarımı alıp kürsüye geleceğimi ve bu kürsüde sizlere veda ederken benden sonra adayın da Sayın Ali Koç olacağını ifade ettim. O günden bu güne şartlar değişmemiştir."

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