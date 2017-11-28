Aziz Yıldırım: 2010-11’deki galibiyet serisini tekrarlarız

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilerin Denizli Şubesi’nin açılış lansmanına katıldı ve dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yıldırım, 2010-2011 yılındaki seriyi devam ettireceklerini ifade etti.

“Kulübümüzü yok etme çalışmaları başladı”

Habertürk'te yer alan habere göre; etkinlikte bir konuşma yapan Yıldırım, Denizli’nin Fenerbahçe için önemli bir şehir olduğunu belirterek “2005’te şampiyonluğu ilan ettiğimiz Denizli’de bir sezon sonra şampiyonluğu kaybettik. 18 dakika uzatılan maç, sporda olmayacak olayların yaşandığı bir günü burada yaşadık. Sonra o yılı yaşatanlar sanki bu spormuş gibi çıkıp uzun yıllar hep o günün doğru olduğunu savundular. O günler spor adına çok yanlıştı. O yıl FETÖ’nün Fenerbahçe içerisindeki çalışmalarının başladığı bir zamandı. Bunu ne zaman anladık? 2011’den sonra. Fenerbahçe’ye 2006 ve 2009 yılı dahil olmak üzere yapılan operasyonların sonucunda, 3 Temmuz 2011 operasyonu yapılarak, kulübümüzü yok etme çalışmaları başlatıldı” dedi.

“2010-11’deki seriyi tekrarlarız”

“Fenerbahçe ülkenin varlığı için her şeyini ortaya koydu. Bunun için gururluyum. Antalya’yı dün yendiğimiz için mutluyuz. 2011’de Sivas ve Antalya maçları sonrası galibiyet serisi yakalayıp şampiyon olmuştuk. Bu sezon da aynısını tekrarlarız."