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Spor

Aziz Yıldırım, '1907 Okul 1907 Pota Projesi' kapsamında pota açılış törenine katıldı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- FENERBAHÇE Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, '1907 Okul 1907 Pota Projesi' kapsamında Adnan Akgün Özel Eğitim Meslek Lisesi bahçesine kurulan basketbol potalarının açılışını gerçekleştirdi

23 Aralık 2017 18:38

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- FENERBAHÇE Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, \'1907 Okul 1907 Pota Projesi\' kapsamında Adnan Akgün Özel Eğitim Meslek Lisesi bahçesine kurulan basketbol potalarının açılışını gerçekleştirdi.
Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Adnan Akgün Özel Eğitim Meslek Lisesi bahçesine kurulan basketbol potalarının açılış törenine Aziz Yıldırım\'ın yanı sıra Konya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Bülent Kaşdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy da katıldı. Yapılan konuşmaların ardından başkan Aziz Yıldırım ve beraberindekiler açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından okul öğrencileri tarafından gösteri maçı yapıldı. Öğrenciler, başkan Aziz Yıldırım\'a sevgi gösterilerinde bulunarak çiçek verdi. Aziz Yıldırım da öğrenciler ile fotoğraf çektirip, imza dağıttı. Törende öğrencilere Türk bayrakları ile Fenerbahçe bayrakları dağıtıldı.

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