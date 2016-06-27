Aziz Yıldırım: 15 milyon verseler de Kjaer satılmayacak

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, geçen sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın büyük kulüplerinin transfer listesine giren Simon Kjaer'in takımda kalacağını açıkladı. Yıldırım, "15 milyon Euro da verseler Kjaer satılmayacak" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Fransa’nın Lille takımından 7.65 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Danimarkalı stoper Simon Kjaer, geride kalan sezonda takımın en iyi oyuncusu olarak sivrilmişti.

Gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan ‘Viking’, Avrupa’nın dev kulüpleri başta olmak üzere birçok takımın transfer listesine girdi. Hatta bazı kulüplerin 15 milyon Euro’luk teklif yapmaya hazırlandığı öğrenilirken, başkan Aziz Yıldırım, Simon Kjaer’in takımda kalacağını açıkladı.

Başkan Yıldırım, “15 milyon Euro da verseler Kjaer satılmayacak” diyerek transfer haberlerine noktayı koydu.