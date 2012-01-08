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Spor

Aziz Yıldırım: 14 Şubat'ı bekleyin!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, tutuklu bulunduğu Metris Cezaevi’nden, TV8’de yayınlanan ‘Her Şey Futbol’ programının yorumcusu Faik Çetiner’e bir mektup g&oum

08 Ocak 2012 02:00

T24 - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, tutuklu bulunduğu Metris Cezaevi’nden, TV8’de yayınlanan ‘Her Şey Futbol’ programının yorumcusu Faik Çetiner’e bir mektup gönderdi.


Yıldırım mektubunda, davanın 14 Şubat’ta görülecek ilk duruşmasını sabırsızlıkla beklediğini vurgulayarak, “14 Şubat’ta yapacağım savunmayla yer yerinden oynayacak, Türkiye sarsılacak” ifadesini kullandı. Mektup bugün saat 23.30’da yayına girecek ‘Her Şey Futbol’da okunacak.



Tazminat davası açacağız


Bu arada Aziz Yıldırım’ın avukatı Abdullah Kaya, mahkemenin lehlerine sonuçlanması halinde, Adalet Bakanlığı’na karşı Türkiye’de görülmemiş bir tazminat davası açacaklarını duyurdu.



Bir maç için 101 sayfa savunma


Twitter hesabından açıklama yapan Kaya, “Bu iddia yığınının saçmalığını ispatlayacağız. Sadece 1 maç için şu anda savunmamız 101 sayfa. Başkanımız ‘ben zaten 60 yaşındayım, Fenerbahçe aklansın, ben yatarım önemli değil’ diyor. TOKİ’nin Galatasaray’a stadı yaparken müfettiş raporlarının sümenaltı edilmesi de girecek savunmamıza. Bunun yanında Trabzonspor’un maçlarını nasıl kazandığı dile getirilecek” dedi.

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