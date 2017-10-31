Aziz Sancar Vakfı'nın bisikletli gönüllüleri Marmaris'te

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- NOBEL ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar tarafından kurulan merkezi ABD\'de bulunan Aziz-Gwen Sancar Vakfı\'nın Türkiye\'deki köy çocuklarına giyim ve kırtasiye desteği amacıyla organize ettiği \'Çanakkale\'den Antalya\'ya Umut Turu\' adlı bisiklet turu, Marmaris\'e ulaştı.

Aziz-Gwen Sancar Vakfı, Türkiye\'de köy çocuklarına giyim ve kırtasiye yardımı amacıyla bisiklet turu başlattı. Çanakkale\'den başlayıp Ege şehirlerinin ardından Antalya\'da son bulacak bisiklet turuna Çanakkale\'den Antalya\'ya Umut Turu adı verildi. Aziz-Gwen Sancar Vakfı Başkan Yardımları Dr. Bülent Ender, Nihat Çubukçu, Cemal Ünal ve Murat Suyabatmaz, Çanakkale\'den başladıkları tur ile 1300 kilometreyi 13 günde tamamlayarak Antalya\'ya ulaşacak. Marmaris İlçesi\'ne gelen gönüllüler bir gün dinlenme molası verdikten sonra Antalya\'ya hareket edecek. Aziz-Gwen Sancar Vakfı Başkan Yardımcısı Bülent Ender, Türkiye\'deki köy çocuklarına yardım etmek amacıyla başladıkları Umut Turu adlı projenin ikinci ayağına Çanakkale\'den başladıklarını belirterek, şunları söyledi:

\"Karadeniz ve İç Anadolu\'da gerçekleştirdiğimiz turun üçüncü ayağı Marmara Bölgesi\'nden Ege ve son durak Akdeniz olacaktır. Yapılan bağış ve desteklerle köyde yaşayan öğrencilerimizin bot, giyim ve kırtasiye malzemelerini karşıladık. Antalya turu sonunda tespit ettiğimiz maddi imkanları yetersiz çocuklarımızın giyeceklerini karşılamak için hareket gececeğiz.\"

Türkiye Bisikletliler Derneği Başkanı ve vakfın gönüllü üyesi Murat Suyabatmaz, 2018 yılının Troia Yılı olması sebebiyle bu etkinliğe Çanakkale\'nin Troia Antik Kenti\'nden başlamak istediklerini belirtti. Amerika\'da yapılan çocuklara yardım kampanyası Bridge To Turkiye Fund Derneği ile Aziz- Gwen Sancar Vakfı\'nın birlikte organize edildiğini anlatan Suyabatmaz \"Gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte Amerika\'da yaşayan Türkler arasında bir yardım kampanyası yapılarak Türkiye\'deki köy çocuklarının eğitimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Buradan elde edilecek gelirle Türkiye\'deki köy çocuklarına bot, mont ve kırtasiye malzemesi alınarak dağıtılacak. Bu organizasyona Amerika Birleşik Devletleri\'nden Aziz- Gwen Sancar Vakfı\'nın Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ender ve Başkan Yardımcısı Nihat Çubukçu da katılıyorlar. Çanakkale\'den Antalya\'ya 1300 kilometrelik mesafeyi bisikletlerimizle kat ederek 13 günde etkinliğimiz tamamlayacağız\" dedi. Gönüllüler ilçe protokolüne ziyaret sonrası Marmaris\'ten ayrılarak Antalya\'ya hareket etti.



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