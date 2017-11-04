T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aziz Sancar Vakfı'nın bisikletli gönüllüleri Finike'de (2)

TUR KEMER'DE TAMAMLANDI Merkezi ABD'de bulunan Aziz-Gwen Sancar Vakfı'nın, Türkiye'de kırsalda yaşayan çocuklara giyim ve kırtasiye desteği amacıyla organize ettiği 'Çanakkale'den Antalya'ya Umut Turu'na katılan bisikletli gönüllüler, Antalya'nın Kemer il

04 Kasım 2017 21:07

TUR KEMER\'DE TAMAMLANDI
Merkezi ABD\'de bulunan Aziz-Gwen Sancar Vakfı\'nın, Türkiye\'de kırsalda yaşayan çocuklara giyim ve kırtasiye desteği amacıyla organize ettiği \'Çanakkale\'den Antalya\'ya Umut Turu\'na katılan bisikletli gönüllüler, Antalya\'nın Kemer ilçesinde turu tamamladı.
13 GÜNDE 1300 KİLOMETRE
Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, turu Türkiye\'deki yardıma muhtaç çocukların yararına düzenlediklerini söyledi. Turun aslında ABD\'de yapılan bir kampanyanın parçası olduğunu belirten Suyabatmaz, etkinliğin gayet olumlu geçtiğini kaydetti. Suyabatmaz, tura Çanakkale\'den başladıklarını hatırlatarak, \"Çanakkale\'den tura başladık. 13 günde 1300 kilometre pedal çevirdik. Türkiye\'yi tanıtmak için tarihi ve turistik yerlere de uğradık. Çocuklar için bir umut olmak için pedal çevirdik\" dedi.
\"2014 YILINDA 700 ÇOCUĞA UMUT OLMUŞTU\"
Özellikle köylerde okuyan ve kış aylarında okula yürüyerek gidip gelen çocukların giyim ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara destek olmak amacıyla böyle bir tur düzenlemek istediklerini vurgulayan Suyabatmaz, \"Daha önce bu turu 2014\'te yaptık ve yaklaşık 700 çocuğa mont, bot gibi malzemeler ulaştırıldı. Bu sene ise binin üzerinde çocuğa yardım eli uzatılmış olacak\" diye konuştu.
Turun sonunda büyük bir farkındalık yarattıklarına inandıklarını anlatan Suyabatmaz, tur boyunca trafikte herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını ancak iki defa bisikletlerinin lastiklerinin patladığını aktardı.
Aziz-Gwen Sancar Vakıfı Başkanı Dr. Bülent Ender de Nobel ödüllü Prof.Dr. Aziz Sancar\'ın tura büyük desteği olduğunu ve kendisinin maddi anlamda da yardımda bulunduğunu kaydetti.
Toplam 6 kişilik bisikletli gruba Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel ve beraberindekiler çiçek vererek, sosyal sorumluluk kapsamında yaptıkları turdan dolayı Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül adına teşekkür etti ve belediyenin sosyal sorumluluk etkinliğiyle ilgili kendilerine tüm desteği vereceklerini söyledi.
Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA)
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TUR KEMER TAMAMLANDI Merkezi ABDAzizGwen Sancar Vakfı TürkiyeAntalya Umut TuruAntalya KemerGÜNDEKİLOMETRE Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat SuyabatmazTürkiyeTurunABDSuyabatmazYILINDAUMUT OLMUŞTU" ÖzellikleBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24