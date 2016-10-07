Aziz Sancar: Nobel'imi vermeye hazırım yeter ki Türkiye'ye barış gelsin

Kristal Elma Festivali’nin 2. gününde konuşan Nobel ödüllü Prof. Aziz Sancar’ın sözleri izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Sancar, “Hayatımda Nobel dahil bütün bilimsel başarılarımı, her şeyimi Türkiye’deki barış için verirdim. Barışı sağlamanın bir yolu olsaydı yapardım, eğer onu başarabilseydim Nobel’den de vazgeçerdim. Nobel’i vermeye hazırım yeter ki ülkeme barış gelsin. Kafamı yoran üzen hep bu olmuştur” dedi.

Kristal Elma Festivali’ne, Aziz Sancar belgeseli hazırlayan gazeteci Nebil Özgentürk'ün konuğu olarak video konferans yoluyla katılan Nobel Ödüllü bilim adamı Aziz Sancar, konuşmasını izleyenler tarafından gözyaşlarıyla izlendi ve ayakta alkışlandı.

Bu yıl 28. Kez düzenlenen Kristal Elma Festivali’nin ikinci günü panel ve oturumlarla devam etti. Nebil Özgentürk’ün konuğu olduğu oturuma Amerika'da kurduğu Türk Evi'nden bağlanan Aziz Sancar, katılımcılara duygulu anlar yaşattı. Nebil Özgentürk’ün “İçinizde ukte kalmış, bunu da hayatımda yapamadım dediğiniz ya da yapabilseydim dediğiniz bir şey var mı” sorusuna Aziz Sancar; “Hayatımda Nobel dahil bütün bilimsel başarılarımı, herşeyimi Türkiye’deki barış için veririrdim. Barışı sağlamanın bir yolu olsaydı yapardım, eğer onu başarabilseydim Nobel’den de vazgeçerdim. Nobel’i vermeye hazırım yeter ki ülkeme barış gelsin. Kafamı yoran üzen hep bu olmuştur. Türkiye’de terörün bitmemesi içimde ukte” yanıtını verdi. Sancar konuşmasını şöyle sürdürdü; “Vatan sevgim olmasaydı buralara ulaşamazdım. Çok çalışın, çocuklarınıza da hem çok çlışmayı hem de vatan sevgisini öğretin.Çocuklara bunu aşılamak lazım. Memleketine faydalı olan tüm dünyaya faydalı olur”.

“DNA’nın Piri Reis haritasını çıkardık”

Buluşlarımın insan sağlığı ve kanseri önleme üzerine faydalı olmasını isterim” diyen Aziz Sancar’ın üzerinde çalıştığı son proje yine kanser ile ilgili. Sancar, DNA’nın Piri Reis haritasını çıkardıklarını ve bunun kanser tedavisine büyük katjısı olacağını söyledi.

“Rol modelim Atatürk”

Aziz Sancar, Özgentürk’ün “rol modeliniz kimdir?” sorusuna da arkasındaki duvarda fotoğrafı asılı duran Atatürk’ü kastederek “modelimi arkamda görüyorsunuz” dedi. Kendisinin bir vatansever olduğunu söyleyen 40 yıl molasız eğlencesiz çalıştığını anlatan Sancar, “Birincisi çok çalışmak, ikincisi çevrenizde konunuzla ilgili olayları takip etmek, üçüncüsü en yeni teknolojiyi bilip kendi işinizde uygulamak. Benim başarımın adımları bunlardır” dedi.

Amerika’daki Türk evi

Amerika'daki Türk çocuklarını barındırmak ve Türk kültürünü Amerikalılara tanıtmak için kurduğu, en büyük desteği karısı ve manevi kızından gördüğünü söylediği Türk evi ile ilgili ise Sancar şunları söyledi; “Ben Amerika'ya geldiğimde çok güçlük çektim. Benim olduğum yerde Türk yoktu. Amerika’ya gelen gençler de bu zorluğu çekmesin istedim. Bir de Amerikalıların yüzde 90'ı Türkiye'yi bilmiyor.. Türk evi için devletten hiç destek almadım,kendi çabalarım ve milletin desteği ile 8 yıldır orası kullanılıyor.”. Sancar bütün mal varlığını Amerika’da okuyan Türk öğrencilere bağışlıyor.