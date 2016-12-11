Aziz Nesin’in doğum günü Nükhet Duru şarkıları ile kutlanacak

Usta yazar ve düşünce insanı Aziz Nesin’in 101’inci yaşı, Nesin Vakfı’nı yaşatmak için 16 Aralık Cuma günü 19.30’da Dedeman İstanbul Otel’de düzenlenecek bağış gecesiyle kutlanacak.

Aziz Nesin’in 100’üncü yaşı için ilk kez geçen yıl düzenlenen ve artık geleneksel hale gelecek olan bağış gecesinin ev sahipliğini bu yıl da oğlu Ali Nesin üstlenecek. Gecenin tüm geliri Aziz Nesin’in “benim en büyük eserim” sözüyle tanımladığı Nesin Vakfı’na aktarılacak.

Geçen yıl Fazıl Say, Cihat Aşkın, Enver Aysever ve Serenad Bağcan’ın eserleriyle destek verdiği geceye bu yıl da ülkemizin önemli sanatçılarından Nükhet Duru şarkılarıyla renklendirecek.

Bağış gecesi sayesinde, Aziz Nesin tarafından kurulduğu 1973’ten bu yana Çatalca’da yüzlerce çocuğa barınma ve eğitim olanağı sunan Nesin Vakfı’nın daha çok kişiye ulaşması hedefleniyor.

Bu özel geceye tanıklık etmek ve Nesin Vakfı’na destek olmak isteyenler için sınırlı sayıda hazırlanan davetiyeler, Nesin Vakfı adına yapılan bağışlarla sunuluyor.