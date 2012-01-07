Aziz Kocaoğlu'nun 180 yıl hapsi istendi!

T24 -

Hızır ve Şenel yönetici



İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlere yönelik olarak yapılan iki operasyonda 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, kurulan örgütün faaliyetleri kapsamında ihaleye fesat karıştırmak, belgede sahtecilik, kurumu zarara uğratmak, rüşvet, tehdit, görevi kötüye kullanmak” suçlamasıyla tutuklananlar ile bazıları serbest bırakılan zanlılar hakkındaki soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Birol Çengil, iddianameyi hazırlayıp, özel yetkili mahkemeye gönderdi.Mahkeme, hazırlanan iddianameyi 15 gün içinde inceleyip, kabul edip etmeyeceğine karar verecek.Halen 34 zanlının tutuklu bulunduğu soruşturmayla ilgilimahkemeye sunulan iddianamede Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun 25 eylemden sorumlu tutularak “çıkar amaçlı suç örgütü lideri” olmakla suçlandığı öğrenildi.Kocaoğlu için en az 180 yıl hapis cezası istendiği ileri sürüldü. Kocaoğlu’nun pazartesi günü savcıya verdiği ifadede kendisine sorulan ihale ve alımlardan sorumlu tutulduğu iddia edildi.İddiaya göre Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreteri Ersu Hızır ile halen tutuklu bulunan mevcut Genel Sekreter Pervin Şenel Genç’in adı da iddianamede “çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi” olarak yer aldı.Hızır ve Genç’in iddianamede iki ve üç numaralı “şüpheli” olarak isimlerinin geçtiği ileri sürüldü. Eski ve yeni genel sekreterlerin, imzalarının bulunduğu 10’dan fazla eylemden sorumlu tutuldukları iddia edildi.