Aziz Kocaoğlu: Rakip güçlü geldi, bizim kaçmamız olmadı

Yerel seçimlerde aday olmayacağını açıklayan ancak daha sonra bu kararından vazgeçerek aday adayı olan mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "10 yıl belediye başkanlığı yeterli dedim. 10 yılın sonunda yapmak istemedim. Başka bir arkadaşımız gelsin bayrağı alsın, belediye başkanlığı meslek değildir' dedim. Sonra şartlar başka türlü gelişti. Rakip güçlü geldi, bizim kaçmamız olmadı" dedi.

Ankara’da iki gün süren temaslarının ardından perşembe günü akşam saatlerinde kente dönen Kocaoğlu, Fuar İzmir’de düzenlenen Aktepe-Emrez kentsel dönüşüm projesinin tanıtım toplantısına katıldı. Kocaoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada Ankara temaslarına dair, şunları söyledi:



"10 yıl belediye başkanlığı yeterli dedim. 10 yılın sonunda yapmak istemedim. Başka bir arkadaşımız gelsin bayrağı alsın, belediye başkanlığı meslek değildir' dedim. Sonra şartlar başka türlü gelişti. Rakip güçlü geldi, bizim kaçmamız olmadı. 2014’te mecburen Binali Bey ile yarıştık. Sonra bu sefer 15 sene oldu.

"Gelişmeler, yaşadığım olaylar, tekrar aday adayı olma kararı vermeme neden oldu"

"150 yıllık İzmir belediye tarihinde 15 sene başkanlık yapan yok. Bu bize nasip oldu, 'biz bırakalım, bir genç arkadaşımız bu bayrağı alsın ileriye götürsün' dedik ama gelişmeler, yaşadığım olaylar, dün sabah tekrar aday adayı olma kararı vermeme neden oldu. Bu konuyu kesmek istiyorum. Çünkü bu salonun işi değildir. Ben aday adayı olarak müracaat ettim. Bütün aday adayı arkadaşlara başarılar diliyorum. Kim aday olursa olsun, bana bu ulvi görevi veren partime ve İzmirliye karşı çalışmak istiyorum. Ne İzmirliyi ne partimi bırakmak gibi bir düşüncem olmadığını, namusum ve şerefimle çalışacağımı buradan taahhüt ediyorum. 15 yıldır hemşehrilerim için çalışıyorum. Kumpaslara karşı birlikte direndik. Eğer aday gösterilirsem geceli gündüzlü hemşehrilerim için çalışacağım. Aktepe-Emrez’i birlikte yapacağız. İzmir’i beraber kalkındıracağız benim canım hemşehrilerim."