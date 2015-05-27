Aziz Kocaoğlu: İzmir, AKP tarafından cezalandırılıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, seçimlere kısa bir süre kala iktidar partisi tarafından kendisine yöneltilen eleştirilere ve İzmir Körfezi’nin ÇED’ine ilişkin açıklamalar yaptı. Ege TV’nin canlı yayınına katılan Kocaoğlu, “Başbakan'dan bakanlara, milletvekillerine kadar İzmir’de neden hedefte siz varsınız?” sorusuna karşılık, AKP'nin İzmir’e gerektiği gibi yatırım yapmadığını, bu yüzden hedef şaşırttığını söyledi. Kocaoğlu, "İzmir, AKP tarafından cezalandırılıyor. AKP, İzmir’e gerektiği gibi yatırım yapmıyor. Sadece söylemde yatırım yapıyor. Seçim arifesinde bol vaatte bulunuyor" ifadelerini kullandı. İzmirlilerin gereken cevabı 7 haziran'da vereceğini söyleyen Başkan Kocaoğlu, 1Yüzülebilir Körfez" projesinin önünü tıkayan ÇED krizi hakkında da "Bunun altında siyaset var" dedi.

Sadece siyasetçilerin, değil bürokratların dahi siyaset yaptığını belirten Kocaoğlu, “Müsteşarlar, genel müdürler, bölge müdürleri, il müdürleri… Sadece politikacılar eleştirse tamam, siyaset yapıyor diyeceğiz. Müsteşar, il müdürü, genel müdür siyaset yapar mı? Buna derinlemesine baktığınız zaman İzmir , Ankara, İstanbul, İzmir bütçeden ne almış, bunu rakamlar söylüyor. İzmir ne almış, ne vermiş. Arada uçurum var. Yüzde 16 almış İstanbul, yüzde 13 almış Ankara, yüzde 4 küsur almış İzmir. Bunu nasıl kapatacak?" diye konuştu.

Biz 11 yılda kente, hükümetin yaptığı yatırımdan daha çok yatırım yaptıklarını belirten Kocaoğlu, "AKP'nin hedef şaşırtması lazım. 80 vilayette belediye başkanı konuşulmuyor bu seçimde. İzmir’de kime vurursan toz kaldırırsın? Ben yapılanın niye yapıldığını bildiğim için etkilenmiyorum” dedi.



İzmirlilere güvendiğini, 7 Haziran’da gereken cevabı vereceklerini söyleyen Kocaoğlu, "Yüzülebilir Körfez" projesinin önünü tıkayan ÇED krizi hakkında da açıklamalar yaptı:



“ÇED’i alacağız, bekleriz. Bunun altında siyaset var. Şu eksik diye il başkanı konuşuyor. Bu hazırlanan ve sunulan proje AKP’li bir belediyenin projesi olsaydı, biz 15 Mayıs 2013’te müracaat etmişiz, 20 Mayıs’a kalmaz, ilk toplantıda şu anki haliyle ÇED raporunu alırdı. Ankara’da aynı koridorda üç müdür bir araya gelip bunu konuşmuyorsa bunu normal süreç olarak değerlendirmek zafiyetine kapılmamak gerekiyor. Bu mis gibi siyaset kokuyor.”