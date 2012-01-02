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Aziz Kocaoğlu ifade veriyor İZMİR (A.A)

02 Ocak 2012 12:58

-Aziz Kocaoğlu ifade veriyor İZMİR (A.A) - 02.01.2012 - İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyon kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Adliyesinde ifade veriyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, yürütülen soruşturmaya ilişkin ifadesine başvurulmak üzere Kocaoğlu'na 29 Aralık Perşembe günü tebligat yapıldı. Kocaoğlu, söz konusu tebligat doğrultusunda bu sabah Bayraklı'daki İzmir Adliyesi'ne gelerek avukatlarıyla buluştu. Aziz Kocaoğlu, avukatlarıyla birlikte girdiği özel yetkili savcı Birol Çengil'in odasında soruşturmaya ilişkin ifade veriyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2011 yılının mayıs ve kasım aylarında düzenlenen iki operasyonda, ''İhaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, zimmet, rüşvet, belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma'' suçlamalarıyla gözaltına alınan aralarında üst düzey belediye bürokratları ve belediye şirketi yöneticilerinin de bulunduğu zanlılarından bazıları çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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