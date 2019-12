-AZİZ KOCAOĞLU: ''HESABI BEN VERECEĞİM'' İZMİR (A.A) - 03.05.2011 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ''Eğer bu belediyede bir şey varsa, bir yolsuzluk varsa, bir hukuksuzluk varsa, onun hesabını ben vereceğim'' dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesinde örgütlü işçi ve memur sendikası üyeleri, yapılan aramayla ilgili belediyeye destek vermek için bir araya geldi. Kocaoğlu, Konak Meydanı'nda toplanan işçilere ve memurlara hitaben yaptığı konuşmada, belediye bünyesinde taşeronlaşmayı sıfıra indirdikleri, sadece ana yolları değil, köy, tarım , tarla ve bahçe yollarını da asfaltladıkları, köylünün, çiftçinin emekçinin yanında oldukları için problemli göründüklerini ifade etti. Belediye çalışmalarını anlatan Kocaoğlu, şunları söyledi: ''Eğer siz Bayındırlı çiçek üreticisiyle 5 yıldır anlaşmalı üretim yapıyorsanız, eğer Tire Süt Kooperatifinden aldığınız, Küçük Menderes'in hayvancısını desteklediğiniz sütü, 160 bin dar gelirli vatandaşın çocuklarına her gün iki litre dağıtıyorsanız, eğer siz Bademli'de, Ödemiş'te fidan üreticisiyle anlaşmalı üretim yapıyorsanız, hep mazlumdan yana, hep halkın yararını ama belli zümrelerin çıkarcılarının, haksız kazanç sağlamak isteyenlerin yanında değilseniz, siz problemsiniz. Eğer siz İzmirli hemşehrilerimizin verdiği güvene layık olacağım diye gece gündüz 10 sene içinde İzmir'in tüm altyapı problemlerini bitireceğim derseniz, siz problemsiniz. Aliağa-Menderes hattını belediye kaynaklarıyla 550 milyon lira harcayarak bitirirseniz, siz problemsiniz. Eğer siz Kadifekale kent dönüşümünde 2 bin 500 konutu Uzundere konutlarına taşıyıp, tüm maliyetlerini karşılarsanız, siz problemsiniz. Metroya en az 400-500 milyon lira harcayarak kendi gücünüzle yaparsanız, siz problemsiniz. Siz belediyecilik tarihinin en büyük kamulaştırmasını, 550 milyon liralık kamulaştırmayı proje yapacağım, altgeçit, yol yapacağım diye kamulaştırırsanız, siz problemsiniz.'' Dün başlayan operasyonla 24 belediye görevlisinin gözaltına alındığını hatırlatan Kocaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Gözaltına alınan 24 arkadaşımızdan 10'u serbest bırakılmıştır. Diğer arkadaşlarımızın da bir an önce ifadesinin alınarak, serbest bırakılmasını arzu ediyoruz, talep ediyoruz. Bu arkadaşlardan bir çoğunu tanımıyorum, yahut ismini bilmiyorum ama tanıdıklarım, bildiklerim, genel sekreterimiz, şirket koordinatörümüz, genel sekreter yardımcımız, daire başkanlarımız, bunlar pırıl pırıl insanlardır. Bunların bu kente hizmetten başka hiçbir düşüncesi, hiçbir hedefi, hiçbir amacı yoktur. Aynı mantık içinde beni nasıl biliyorsanız, ben de o arkadaşları böyle biliyorum.'' Kocaoğlu, daha önce genel seçimlerde İzmir'de Büyükşehir Belediyesinin kullanılmaması yönünde açıklama yaptığını hatırlatarak, şöyle devam etti: ''Bu genel seçimdir, partiler genel politikalarla seçime yürüsünler, İzmir Büyükşehir Belediyesini genel seçime alet etmeyin diye uyarıda bulundum. Malum olmuş ki üç gün sonra geldiler. Değerli arkadaşlar adi suç, zimmete para geçirmektir. Ama bu belediyenin, bir milyon 120 oyla İzmirli hemşehrilerimizin yüzde 56,7 oyu ile seçilmiş belediye başkanınızım. Eğer bu belediyede bir şey varsa, bir yolsuzluk varsa, bir hukuksuzluk varsa, onun hesabını ben vereceğim. Benim arkadaşlarımı, mesai arkadaşlarımı bıraksınlar, bu belediyenin hesabını bana sorsunlar.'' Zamanın İzmirli hemşehrilerine layık olma zamanı olduğunu ifade eden Kocaoğlu, şunları kaydetti: ''İzmirli hemşehrilerimizin bize güvenini boşa harcamama zamanıdır, çalışma zamanıdır, layık olma zamanıdır şimdi. Sizden bir isteğim var, herkes işinin başına, görevinin başına dönsün. Daha büyük bir istekle, daha büyük bir azimle, daha büyük bir coşkuyla öyle bir çalışacağız ki İzmirli hemşehrilerimize hep birlikte layık olacağız. Bundan sonra sükunetle ama an be an, saniye saniye takip ederek, arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüğe kavuşması için hukuk mücadelesi vereceğiz. Adalet mücadelesi vereceğiz, insan hakları mücadelesi vereceğiz, demokrasi mücadelesi vereceğiz ve İzmir'den dünya aleme demokrasinin ne olduğunu hep beraber öğreteceğiz. İzmirlilerle birlikte öğreteceğiz.''