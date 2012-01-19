Aziz Kocaoğlu hakkında 397 yıl hapis istemi



T24 - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonların ardından özel yetkili savcının hazırladığı iddianame özel yetkili 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul adildi. 34 tutuklu sanığın bulunduğu dava önümüzdeki günlerde İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Birol Çengil tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da bulunduğu sanıklar, “ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, zimmet, rüşvet, belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanmak”la suçlanıyor.



Bu arada söz konusu iddianameye ait fotokopilerin sanık avukatlarına pazartesi günü verileceği duyuruldu.İddianamenin kabul edilmesi ile birlikte dava süreci de resmen başlarken dava dosyası üzerindeki gizlilik kararı da kaldırılmış oldu. Bugüne kadar yaşanan operasyon ve gözaltı süreçlerinde hangi şüphelilerin, hangi suçlamalar ile operasyon kapsamına dahil edildiği de ortaya çıkacak.





Kocaoğlu için 397 yıl hapis istemi



Egedesonsoz.com'un elde ettiği detaylara göre yaklaşık 400 sayfalık iddianamede Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu için karıştığı iddia edilen 33 suçla ilgili 397 yıla kadar hapis cezası talep edildiği öğrenildi.





Hızır ve Şenel de örgüt yöneticisi



CMK 250 ve 252. maddelerinden açılan davada Başkan Kocaoğlu suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, birçok ihaleye fesat karıştırma, birçok ihalede edimin ifasına fesat karıştırma, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, İmar Kanunu'na muhalefet, suçu ve suçluyu gizlemekle suçlanıyor. İddianamede ayrıca Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Ersu Hızır ve tutuklu Genel Sekreter Pervin Şenel Genç'in örgüt yöneticisi olarak belirtildiği ileri sürülüyor.





