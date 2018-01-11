Aziz Kocaoğlu: Devlet, 14 yıldır İzmir'e daha az yatırım yapmayı uygun görmüş

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, hükümet tarafından kente yapılan yatırım tutarının 45 milyar TL değil; 13 milyar TL civarında olduğunu söyledi. Kocaoğlu, İzmir\'e belediyenin 14 milyar, hükümetin ise 13 milyar TL yatırım yaptığını öne sürerek, \"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 14 yıldır İzmir\'e ve İzmir halkına, büyükşehir belediyesinden daha az yatırım yapmayı uygun görmüş. Oy yoksa yatırım da yok\" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Kocaoğlu, internet üzerinden yayın yapan bir haber sitesinin canlı yayın konuğu oldu. Başkan Kocaoğlu, İzmir\'in hükümetten yeterli yatırımı almadığını ileri sürerek, şöyle konuştu:

\"İzmir Büyükşehir Belediyesi bir garip belediyedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ise bir devdir. Hükümetin Büyükşehir Belediyesi\'nden daha az yatırım yaptığını dünya alem duysun. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı\'nı eleştirmek için \'şöyle böyle yatırım yapmış\' diyen merkezi hükümet, bu kente 45 milyar lira yatırım yaptığını söylüyor. Lafa gelince 45 milyar. Bir sayalım bakalım. Maliye Bakanlığı kayıtlarında var. Merkezi hükümet İzmir\'e 13 milyar küsur yatırım yapmıştır, biz de 14 milyar küsur. Önemli değil, ben 1 milyar, 2 milyar aşağıda olabilirdim, zaten olmam lazım. Ben garip bir belediyeyim. Ama koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 14 yıldır İzmir\'e ve İzmir halkına, Büyükşehir Belediyesi\'nden daha az yatırım yapmayı uygun görmüş. Konu şu; \'Ey İzmirli, sen bana oy ver, ben sana hizmet edeceğim. Bana oy vermezsen sana hizmet etmeyeceğim\'. İzmirli de diyor ki \'Bu zaten memleketin parası. Beni tehdit etme, bana yapacağın görevi lütuf olarak sunma. Ben en önemli illerden biriyim, görevini yap. Ondan sonra oy veririm vermem ama bakış açım daha iyi olur\'. Hükümet de diyor ki \'Beni ilgilendirmez, ben patronum\'. 15 senedir bu, böyle devam ediyor. Oy yoksa yatırım da yok. Siyasi mantalite olarak sağlıklı mı, doğru mu? Bu tutumuna rağmen İzmir, kendi dinamikleri, belediyelerin, iş adamlarının, meslek odalarının ve hemşerilerimizin katkılarıyla Türkiye\'nin en hızlı büyüyen kenti. Kredisi en yüksek kenti. Tarımı biz büyüttük şimdi sanayiye dokunmaya, hizmet sektörüne dokunmaya çalışıyoruz.\"

\"İZBAN\'A SİNYALİZASYON BEKLİYORUZ\"

Vagonlarda sıkışıklığın çözümü için sefer sayılarının artırılması gereken İZBAN\'lar için 2005 yılından bu yana sinyalizasyon ihalesi beklediklerini belirten Başkan Kocaoğlu, \"TCDD\'nin sinyalizasyonu hiçbir şeye cevap vermiyor. Sinyalizasyon ihalesi 2005 yılından bu yana konuşuluyor ama hala ihaleye çıkılmamıştır. İZBAN\'da yapılacak üç iş var. Bir, sinyalizasyon ihalesine çıkılacak. İki, İzmir\'in ilçelerinden, yakın illerden gelen banliyö hatları Menemen\'de ve Torbalı\'da sisteme ücretsiz dahil edilecek. Üç, yük trenleri limana İZBAN\'ın çalışmadığı saatlerde çalışacak. Böylece İZBAN yolcusu ikiye katlanacaktır. Potansiyel yolcu vardır. Kimse Aliağa\'daki fabrikasına servislerle yolcu taşımak istememektedir. Ancak bazen TCDD gibi devlet kurumları kendi gayrimenkullerini korumak üzere bir tavır sergilerler. O tavrın siyaseten aşılması gerekmektedir\" dedi.

\"KÜLTÜRPARK\'I ASLA SATAMAZSINIZ\"

Kültürpark Platformu\'nca protesto edilen belediyenin \'Kültürpark\' projesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Kocaoğlu, şunları söyledi:

\"Her yeri satabilirsiniz, Kültürpark’ı asla satamazsınız. Ben bir şey satmıyorum ama satanların kim olduğunu çok iyi biliyoruz. Kültürpark\'a sadece bir kara parçası olarak değil, manevi miras olarak İzmirliler var olduğu sürece kimse bir şey yapamaz. Bizim yaptığımız şey çok farklı. Ancak yönlendirme, algı diye bir şey var. Bu sonunda bizi yıpratmaya yönelik bir algı operasyonudur. Ağaçlar yaşlandı, kiminde hastalık var, kiminin biyolojik ömürleri bitti. Atlas Pavyonu\'nun ömrü bitti, fuar holleri de aynı şekilde. Gaziemir’de Fuar İzmir’in kurulmasıyla birlikte hollerin işlevi bitmiş oldu. Ama bu arada Kültürpark içindeki sert zemin, yani beton yığını arttı. İsmet İnönü Sanat Merkezi’ne yeterli bakımı yapmamıza rağmen artık adam olmuyor. Atlas Pavyonu da öyle. Celal Atik Spor Merkezi’ni yıkıp yerine başka bir spor salonu ve toplantıların da yapılabileceği yeni bir tesis yapıyoruz. 35 bin metrekare yer yıkıp 11 bin metrekaresini bir kültür-şov merkezi haline getireceğiz. İEF’yi yapabilmemiz için de sergi salonu koyacağız. Bunun yanı sıra ağaç, bitki örtüsü sayısını artırıyoruz. Grand Plaza şirketimizin kendi işleteceği bir bölümle de, dar gelirli hemşerilerimizin nefes alabileceği bir yer haline getiriyoruz. Kültürpark planımızı Pakistan Pavyonu\'nda anlattık. Herkes geldi, gördü ama bazı arkadaşları ikna etmek mümkün değil. Bu yaptıkları iş, İzmir’in kötülüğünedir. Ben İzmir’in kötülüğüne bir tek çivi çakıp gitmeyeceğim. 14 senedir yapmadım, bundan sonra da yapmayacağım. Birbirimize inanıp güvenmek zorundayız. Kültürpark’ı bu şekilde bırakmak isteyenler, kurullarda ona sarılanlar da İzmir’e kötülük yapıyorlar.\"

\"BİNALİ BEY\'E YAKIŞMADI, BENİ ÇAĞIRIP ÖZÜR DİLEMESİ GEREK\"

Başbakan Binali Yıldırım’dan geçen mayıs ayından beri randevu alamadığını kaydeden Başkan Kocaoğlu, Selçuk İZBAN hattının açılışında yaşanan krizin de bunda etkili olabileceğini savundu. Kocaoğlu, \"Biz randevuyu açılıştan çok önce istemiştik. Orada Başbakan\'ın önünde, 3 bakanın, o kadar milletvekilinin önünde yarı yarıya hissedarı olduğumuz İZBAN’ın açılışında bir belediye başkanı yuhalattırılmaz. Orada hata Sayın Başbakan ve bakanlardadır. Toplama adamlara bir belediye başkanı yuhalattırılmaz. Cumhurbaşkanı\'na tezahürat edene ben neden tepki göstereyim? Binali Bey’e hiç yakışmadı. Tam tersine beni çağırıp özür dilemesi gerek. Büyüklük de devlet adamlığı da burada ortaya çıkar. Aynı şeyi zamanın Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’e İzmir Enternasyonal Fuarı\'nın açılışında yaptılar. Ben gereğini yerine getirdim. Böyle ufak hareketlerle prim kazanılmaz. Doğrunun yanında durarak, kimsenin izzeti nefsine dokundurmadan ilkelerine, yaşam felsefene sahip çıkarak yaşanır ve adam olunur\" diye konuştu.

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