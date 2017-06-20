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Aziz Kocaoğlu da Kılıçdaroğlu ile yürüyecek

Kocaoğlu, yürüyüşün 7'nci gününde Kılıçdaroğlu'na katılacak

20 Haziran 2017 21:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasından hemen sonra başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu da katılacak.

Bugün akşam saatlerinde uçakla Ankara'ya giden CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, daha sonra araçla Kılıçdaroğlu'nun yürüyüş konvoyunun konakladığı alana ulaşacak.

Kocaoğlu, geceyi Kılıçdaroğlu'nun konaklayacağı Bolu'nun Gerede İlçesi yakınlarında geçirecek.

Kocaoğlu, yarın Kılıçdaroğlu'na 'Adalet Yürüyüşü'nün 7. gününde eşlik edecek. Kocaoğlu'na yolculukta eşi Türkegül Kocaoğlu ve Konak Belediye Başkanı CHP'li Sema Pekdaş da eşlik ediyor. (DHA)

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