Aziz Kocaoğlu: Çizmeyi aşmayın, acı olur

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 8 ilçe belediye başkanı ile arasında bir problem olmadığını, sorunun ilçe ve büyükşehir belediyesi arasındaki görev, yetki ve sorumluluk alanındaki sıkıntılardan kaynaklandığını söyledi.Kocaoğlu'nun açıklamalarından sonra gazetecilerin soru sorması üzerine Kocaoğlu, ''soru sorun, demedim'' dedi. Başkan Kocaoğlu, gazetecilerin mikrofonları ve teyplerini toplamasından sonra ''Soru sorun, demedim'' kısmının kayıtlardan çıkarılmasını istedi. Bir gazetecinin söylenenlerin kayıtta kaldığını söylemesi üzerine, Basın Danışmanı Reşat Yörük araya girerek açıklama yaptı.Başkan Kocaoğlu da ''Yapma lütfen... Ben hayatımda hiçbir zaman çizmeyi aşmamaya çalışıyorum. Siz de aşmayın. Acı olur yani, aşmayın'' cevabını verdi.Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada 5 günlük Çin seyahatinde konuyu uzun uzun düşünme fırsatı bulduğunu söyledi. 8 belediye başkanı ile arasında bir problem olmadığını başından beri söylediğini belirten Kocaoğlu, şunları söyledi:'5216 ve 5393 sayılı ilçe belediyeleriyle büyükşehir belediyesi yasasındaki görev bölüşümünde açık olmayan noktaların bulunduğu ve bundan dolayı da görev, yetki ve sorumluluk anlamında belli sıkıntılar doğabileceği, ana sorunun bu olduğuna karar verdim. Bugün hemen geldim, konunun uzmanları hukukçular, akademisyenler ve Avrupa'dan örnekleri bilen, uygulayan bir komisyon oluşturup ilçe belediyeleri ile büyükşehir arasındaki ilişkilerin hem yasal çerçevesi hem sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesi içinde, hem felsefesini hem uygulamasını bir yönerge ile belirlemeye yönelik çalışma başlattık.''Çalışmanın Eylül ayında Meclise geleceğini belirten Kocaoğlu, çalışma sırasında bütün belediye başkanlarından görüş ve öneri alınacağını kaydetti.Ortak çalışmanın belediye başkanları tarafından imzalandıktan sonra Meclise geleceğini belirten Kocaoğlu, ''Bu bizim çalışma kılavuzumuz, yetki ve sorumlulukları paylaşım kılavuzumuzu olacak. Yetki görev ve sorumluluk çerçevemizi belirlemiş olacağız'' dedi.İzmir Büyükşehir belediye Başkanı Kocaoğlu, bürokratları ile Salihli'de yaptığı toplantı sonrasında bazı ilçe belediye başkanlarını ziyaret ettiğini, ziyaretlerine yarın da 3 belediye ile devam edeceğini söyledi. Bütün belediyeleri ziyaret edeceğini belirten Kocaoğlu, ''Ziyaretlerimizi tamamladıktan sonra 2014 seçimlerine kadar büyükşehir belediyesi neler yapacak, hangi ilçelerde görev yapacak, hangi projelerde, hangileri yatırım, hangileri temel atma gibi takvim de vereceğiz. 2014 seçimine kadar yol haritamızı belirleyip hem İzmirli hemşehrilerimizle hem yerel yönetimlerle bunu paylaşacağız. Her şey açık, net, şeffaf, devam edeceğiz'' dedi.Başkan Kocaoğlu, belediye başkanlarının taleplerini bildiğini, hiçbir belediye başkanının gelirlerini düşürmeyi aklından bile geçirmediğini sözlerine ekledi.