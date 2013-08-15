Aziz Kocaoğlu: Bu Aziz CHP'li doğdu, CHP'li ölecek

Taraf yazar Mehmet Baransu’nun köşesinde ifade ettiği ‘CHP’li Kocaoğlu 2014’te Ak Parti’den seçime girecek’ iddiası Aziz Kocaoğlu ve yazıda adı geçen Koç Ali Al tarafından yalanlandı.

Milliyet'ten Hadi Türkmen'in haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Aziz Kocaoğlu, Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu’nun dünkü yazısında yer alan “İzmir’in CHP’li Başkanı Aziz Kocaoğlu Ak Parti’den seçime girmek istediğini söylemiş” iddiasını yalanladı. Kocaoğlu, Temsilcimiz Hamdi Türkmen’e “Bu Aziz CHP’li doğdu, CHP’li olarak da ölecek” dedi.

Baransu dün gazetede yayımlanan köşesinde İzmir’de yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak iddialarda bulundu. Baransu, İstanbul-İzmir ekseninde yerel seçim öncesi adaylık duyumları üzerinden kaleme aldığı yazısında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın İstanbul’u istediğini ancak İzmir’dan aday gösterileceğini yazarken, Kocaoğlu hakkında da şok bir iddiayı köşesine taşıdı.

İddiaya göre, Kocaoğlu İzmir Ticaret Odası’nda yapılan bir görüşmede merkezi İzmir’de olan Anadolu Birliği Derneği Genel Başkanı Koç Ali Al’a seçime AK Parti’den girmek istediğini söyledi. Bu iddia siyasi kulisleri hem hareketlendirdi hem de karıştırdı.

İlk flaş yalanlama ise “aracı” olarak adı geçen Koç Ali Al’dan geldi. İzmir’de Egedesonsöz’e konuşan Anadolu Birliği Derneği Genel Başkanı Al, şu açıklamayı yaptı:

“İzmir Ticaret Odası’na en son meclis toplantısı için gittim. Orada da imza atıp çıktım. Kimseyi görmedim. Ne Aziz Kocaoğlu ile ne de başka birisi ile temas bile kurmadım. Kocaoğlu ile en son Diyarbakır gezisinde birlikte olmuştuk. Açılım süreci için gidilen kentte zaten onlarca kişi vardı. Bir araya gelmemiz bile söz konusu olamadı. Yani en son mayıs ayında gördüm. Bunun dışında özel bir görüşmemiz de zaten hiç olmadı. Bu konu muhtemelen Kocaoğlu’nun parti içindeki rakipleri tarafından ortaya atılmış bir mesele. Tamamen uydurma ve balon bir açıklama.”

Baransu’nun köşesine taşıdığı bu iddia aslında çok yeni değil. Bir süre önce de bu iddiayı ortaya atanların senaryosu şöyleydi:

“CHP’li Kocaoğlu, İzmir’de özel yetkili mahkemede ‘çete davası’nda yargılanıyor ve tam 397 yıl hapsi isteniyor. Yani Aziz Bey’in gelecekte hem siyasi hem de özel yaşamı bu davaya bağlı. Ve Kocaoğlu’nun bu davası organize örgütlü suçtan çıkarılmadığı sürece, ceza alması kaçınılmaz. Bu nedenle de AK Parti’nin ısrarlı adaylığını reddetmeyebilir...”

Kocaoğlu ise Baransu’nun iddiaları için “komik ve itici” dedi. 2014 adaylığı için “zamanı geldiğinde karar vereceğim” diyen Kocaoğlu, şöyle devam etti:

“Ben dededen-babadan CHP’li bir ailenin ferdiyim. Babam da Tokat Erbağ’da CHP’den belediye başkanıydı. Bizim oramız-buramız oynamaz. CHP’ye, seçildiğimiz kente hizmet için siyaset yapıyorum. 500 yıl ceza alacağımı da bilsem, partimi bırakmam, bir başka siyasi partiye ne geçerim ne de adayı olurum.

2014 seçimlerine gelince; partim görev verirse devam ederim. Yeter denilirse de saygı duyarım. Ama CHP’den beni kimse söküp alamaz. Ölünceye kadar da partimin hizmetinde çalışırım...”