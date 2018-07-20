Azınlık vakıflarına bedelsiz ibadethane tahsisi yolu açıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün en üst karar organı Vakıflar Meclisi azınlık vakıflarını yakından ilgilendiren bir karara imza atarak, genel müdürlüğün idaresindeki kilise, sinagog gibi ibadethanelerin azınlık vakıflarına bedelsiz olarak tahsisinin önü açtı.

Karar kapsamında ilk olarak İstanbul Taksim Gümüşsuyu'ndaki Sacre Coeur (Kutsal Kalp) Kilisesi, Süryani Katolik Kilisesi Vakfına 49 yıllığına bedelsiz tahsis edildi. Ayrıca benzer süreçte Hatay'daki Arsuz Rum Ortodoks Kilisesi Vakfına da Mar Yuhanna Kilisesi'nin bedelsiz tahsisi yapıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre yapılan değişiklikle Vakıflar Yönetmeliği'ne, "Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen ve vakfiyesinde yer alan amaca uygun kullanılan hayrat taşınmazlar ile ibadethane olarak kullanılan taşınmazlardan kullanım bedeli alınmayabilir." ifadesi eklendi.



Habere göre böylelikle, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idaresinde olan sinagog, kilise, manastır gibi taşınmazların ilgili vakfına bedelsiz olarak tahsis edilebilmesinin önü açıldı. Bedelsiz tahsis, bugüne kadar vakıf camileri için uygulanıyordu.



Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem,yaptığı değerlendirmede, azınlık vakıflarına ilişkin alınan bu kararın Türkiye'nin Avrupa'daki algısı açısından da önemli olduğuna işaret etti.



Ertem İstanbul Süryani Katolik Kilisesi Vakfının söz konusu kiliseyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) açtığı bir dava olduğunu hatırlattı ve AİHM'in bu konuda uzlaşılması yönünde bir ara karar aldığını belirtti. Ertem, bu uygulamanın söz konusu davayı da sonuçlandırdığını söyledi.



Ertem, "Genel Müdürlüğün yönetimindeki kilise, sinagog gibi taşınmazların azınlıklara bedelsiz olarak tahsis edilebilmesine olanak tanıyan bu karar, AİHM'de devam eden davaya yönelik dış algı anlamında da olumlu sonuçlar doğuracaktır diye umuyoruz. Azınlıklarla ilgili müspet anlamda yaptığımız bütün düzenlemeler Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı anlamında da olumlu sonuçlar doğuruyor." değerlendirmesinde bulundu.



İstanbul Süryani Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Zeki Basatemir de "Ömrümün üçte biri bu kilisenin tahsisi ile ilgili sorunları çözmeye çalışmakla geçti. Alınan kararla çok mutlu olduk. Vakıflar Genel Müdürü Sayın Adnan Ertem'e de bir teşekkür yazısı yazdım. Kiliseyi 21 yıl önce Hazineden almış, sevinmiş, 2003'te kaybedince de üzülmüştük. Şimdi çok sevinçliyiz. Allah devletimizden razı olsun." dedi.



Süryani Katolik toplumunun İstanbul’da kullandığı Sacre Coeur Kilisesi, 1910 yılında Cizvit rahiplerince inşa edilmişti.



Cizvitlerin Türkiye'den ayrılması sonrasında kilise ve bulunduğu arazi, Hazineye intikal etmişti. 1970'li yıllardan itibaren yaşadıkları yerleri terketmek zorunda kalıp İstanbul'a gelen Süryani Katolikler, İstanbul'da kiliseleri olmadığı için o dönem harabe halinde olan bu kiliseyi onararak kullanmaya başlamışlardı.



1997'de 99 yıllığına bedelsiz olarak İstanbul Süryani Katolik Kilisesi Vakfı'na tahsis edilen kilise, daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Hazine arasındaki mahkeme süreciyle karşı karşıya kalmış ve bedelsiz tahsisiyle ilgili problemler ortaya çıkmıştı. Süreç, AİHM'e kadar uzanmıştı.