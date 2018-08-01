Azınlık temsilcileri “Baskı yok” dedi; gazeteci Stelya'dan tepki geldi: Kabul etmem sözkonusu değil!

18 azınlık cemaatinin temsilcilerinin dün yaptığı “Özgürce yaşamakta ve geleneklerimize göre ibadetlerimizi özgürce yerine getirmekteyiz. Baskı olduğunu iddia eden ve/veya ima eden beyanlar tamamen asılsızdır ve maksadını aşmaktadır” ortak açıklamasına Gazeteci Nikolaos Stelya tepki gösterdi.

Stelya, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Eşit ve özgür bir vatandaş" imzasıyla paylaştığı mesajında, "Aralarında Patrik Bartholomeos'un da bulunduğu "Azınlık lideri sıfatını kendine yakışanların açıkladıkları bildiri bendenizi bağlamamaktadır" dedi.

Stelya, "İstanbul toplumunun Türkçe ve Rumca konuşan bir vatandaşı olarak Lozan Anlaşması temelinde, benim dışımda olan nedenlerden dolayı ilişkilendirildiğim toplum adına böylesine bir açıklamayı birçok nedenlerden dolayı kabul etmem söz konusudur" ifadesini kullandı.

"Osmanlı'nın yıkılış döneminden bugüne dek hiçbir soruna cevap veremeyen "millet başı" patriğinin modern tezahürlerinin eylemlerini sadece dinsel ritüellerle sınırlandırmaları gerektiği düşüncesinde olduğumu da belirtmek isterim" diyen Stelya, "Dünyevi meselelerle ilgili yorum yapacaklarsa özgür ve eşit vatandaş kimliği ile onlar da diledikleri gibi fikirlerini açıklama hakkına haiz olamalıdırlar" diye kaydetti.

Stelya'nın açıklamasının tamamı şöyle: