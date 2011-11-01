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Azınlık gazetelerine 'anayasa' daveti

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni anayasa konusunda İstanbul'da yapacağı toplantıya Türkiye'de yayın...

01 Kasım 2011 02:00

T24 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni anayasa konusunda İstanbul'da yapacağı toplantıya Türkiye'de yayın yapan 4 azınlık gazetesinin temsilcilerini de davet etti.

Edinilen bilgiye göre, Çiçek'in İstanbul'da yapacağı toplantının ayrıntıları belli oldu. Meclis Başkanı Çiçek, genel yayın yönetmenleri, yoksa haber müdürlerini 3 Kasım Perşembe günü Dolmabahçe Sarayı'nda ağırlayacak. 



Çiçek, toplantıya, Anadolu Ajansının da aralarında bulunduğu 5 haber ajansının genel müdürünü, ulusal bazda yayın yapan 29 gazete ile 25 televizyonun genel yayın yönetmeni veya haber müdürünü davet etti.

İngilizce yayın yapan 2 gazete ile 3 derginin genel yayın yönetmenlerine de davet gönderildi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in, yeni anayasa konusunda yapacağı toplantıya davet ettiği gazeteler arasında Türkiye'de yayın yapan azınlık gazeteleri de bulunuyor. Çiçek, Yahudi toplumu ile ilgili haber ve makalelere yer veren haftalık siyasi ve kültürel gazete olan Şalom Gazetesi, Ermeni cemaatine ilişkin haberler veren ve haftalık yayın yapan Agos gazetesi, 100 yılı aşkın süredir günlük Ermenice yayın yapan Jamanak gazetesi ile Rumca olarak günlük yayın yapan Apoyevmatini gazetesinin temsilcilerini de toplantıya çağırdı. 



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