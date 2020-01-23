Azil sürecinin yargı ayağında ikinci gün: "Anayasada azil maddesi Trump gibiler için var"

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ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden azli istemiyle başlatılan soruşturmanın yargı sürecinde Senato'daki ikinci duruşma gerçekleştirdi. Yargılama sürecinde savcı olarak görev yapacak olan azil yöneticileri ilk resmi argümanlarını sunarken Trump'a yüklendi.

Azil yöneticilerinin başındaki Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Adam Schiff, Trump'ı yozlaşmış bir plan yaparak Ukrayna'yı 2020 seçimlerinde kendisiyle beraber hile yapması için baskı yapmakla suçladı. Schiff, ABD Anayasası'nı yazanların Trump gibi siyasetçileri öngörerek azil maddesini oluşturduğunu dile getirdi.

"Eğer bu süreç Başkan'ın Senato'da suçlu bulunması ve görevden alınmasıyla sonuçlanmazsa Trump'ın gücünü kötüye kullanması ve Kongre'nin işleyişini engellemesi güçler ayrımındaki dengeyi sonsuza kadar etkileyecek" diyen Schiff, "Başkan hukuktan üstün olduğuna inandığını ve kısıtlamaya alaycı bir biçimde yaklaştığını gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.

Senato'daki oturumda Trump'ın geleceği hakkında iki partinin farklı duruşu sıklıkla gündeme geldi.

Peş peşe yapılan açıklamalarda Schiff ve 6 azil yöneticisi Trump'ın Ukrayna'ya Joe Biden'ın oğlu Hunter'ı soruşturması için baskı yaptığını ve 400 milyon dolarlık güvenlik yardımını "rehin" tuttuğunu söyledi. Yöneticiler Trump'ın yakalanınca bu olayı örtbas etmeye çalıştığını ve Kongre'nin kanıt ile tanıklara erişimini engellemeye çalıştığını ifade etti.

Duruşma sırasında Davos'taki Dünya Ekonomi Zirvesi sebebiyle Atlantik Okyanusu'nun diğer ucunda bulunan Trump ise azil yöneticilerine hakaret yağdırdı ve Senato'daki oturuma katılıp, "en ön sırada oturarak onların yozlaşmış suratlarına bakmak istediğini" söyledi.

Bolton ifade verecek mi?

Uzun süredir tartışma konusu olan eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un azil soruşturması kapsamında ifade vermesiyle ilgili de konuşan Trump, "O benim bazı kişiler ve hükûmetler hakkında, savaş ve barış hakkında düşüncelerimi biliyor. Bu bir ulusal güvenlik problemi. O ifade veremez" dedi.

Trump'ın isteği doğrultusunda istifa eden Bolton, kendisine celp gelmesi durumunda azil soruşturmasında ifade verebileceğini söylemişti.

Schiff dün yaptığı konuşmada adillik adına Bolton'un ifade vermesi gerektiğini söyledi.

Bazı Demokratlar Bolton'un tanıklık yapması karşılığında tanık kürsüsüne Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın çağrılmasını teklif etmişti. Schiff, Joe Biden ve Senato'daki Demokratların lideri Chuck Schumer, bu teklifi sert bir dille reddetti.

Trump'ın görevden alınması için yargı sürecinin sonunda en az 67 senatörün Başkanın suçlu olduğu yönünde oy kullanması gerekiyor. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da bu olasılık çok düşük bir ihtimal olarak görülüyor.