Azil oylamasında aklanan Trump: Benim başıma gelenleri başka başkanlar kaldırabilir miydi bilmiyorum

ABD Senatosu'nda yapılan azil oylamasında 'görevi kötüye kullanma' ve 'Kongre'nin işleyişini engelleme' suçlamalarından aklanan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı 'zafer' konuşmasında, "Benim başıma gelenleri başka başkanlar kaldırabilir miydi bilmiyorum. Azil süreci şeytani, uydurmaca, kirli polislerin ve yalancıların işiydi. Bu olay başka hiçbir başkanın başına gelmemeli" dedi.

Trump açıklamalarında, bu süreçte kendisini destekleyen isimlere tek tek övgüler sıralarken, başta Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff olmak üzere azil soruşturmasının arkasındaki kişilereyse sert sözlerle yüklendi.

Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"(Eski FBI Başkanı) James Comey'i kovmasaydım burada olamazdım, kirli polislerdi.

"Eğer kazanmasaydık piyasalar çökerdi.

"Bu bir basın toplantısı ya da açıklama değil. Burada bir kutlama için bir aradayız.

"İlk başta, Rusya, Rusya, Rusya dediler. Hepsi saçmalıktı.

"Adam Schiff adındaki fesat bir siyasetçi, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile konuşmamı uydurdu. Onun için senarist diyorlar. Başarısız bir senaryo yazarı. Ne yazık ki sonra da siyasete atılmış.

"Benim başıma gelenleri başka başkanlar kaldırabilir miydi bilmiyorum.

"Comey'yi kovmasaydım, bir felaketti bu arada, belki de şu anda burada olmayabilirdim.

"Azil süreci şeytani, uydurmaca, kirli polislerin ve yalancıların işiydi. Bu olay başka hiçbir başkanın başına gelmemeli.

"Ben yanlış bir şey yapmadım. Hayatımda yaptığım bazı yanlışlar oldu ama… (‘Trump aklandı' manşeti atan Washington Post gazetesini göstererek) İşte sonucu bu.

"Azil kelimesi, bana göre çok kötü bir kelime. Şimdi şu harika kelimeye sahibiz: 'Tam aklanma'​.

"Dini bir payanda olarak kullananlar var. Daha önce hiç kullandığını duymadım ama bugün, biliyorsunuz, bu o şeylerden biri. Fakat bilirsiniz, onunki başarısız bir başkanlık adaylığı. Başkanlık adaylığında bu derece başarısızlığa uğradığınızda böyle şeyler olabilir. Mitt Romney için üzülüyorum.

"Hillary Clinton'un binlerce e-postası yasa dışı bir şekilde silindi. Ama ona bir şey olmuyor. İnanabiliyor musunuz?

"Ülkemizi yok etmek istediler. Bunun olmasına izin veremeyiz."