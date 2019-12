-AZGIN SULAR KAYMAKAMI SÜRÜKLEDİ ERZİNCAN (A.A) - 26.05.2011 - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde rafting botunun devrilmesi sonucu aralarında Üzümlü Kaymakamı Murat Gözütok'un da bulunduğu 8 kişi, azgın sularda 3 kilometre sürüklendi. Üzümlü Belediyespor ile Üzümlüspor Kulübü tarafından, Fırat Nehri'nde düzenlenen rafting etkinliğine, Üzümlü Kaymakamı Murat Gözütok, Üzümlüspor Kulübü Başkanı Hasan Keleş ve 6 sporcu katıldı. Sansa Deresi mevkisinde rafting botuyla suya giren adrenalin tutkunlarının botu, 14 kilometrelik parkurun 4'üncü kilometresinde dalgalara kapılarak ters döndü. Suya düşen aralarında Üzümlü Kaymakamı Gözütok'un da bulunduğu 8 kişi, 3 kilometre sürüklenerek parkurun 7'inci kilometresinde kendi imkanlarıyla sudan çıkabildi. Bu sırada sporculardan Metin Nevruz, Sami Karabudak ve Halit Canbaba hafif şekilde yaralandı. Diğerleriyle birlikte yüzerek sudan çıkmayı başaran Kaymakam Gözütok, o an botun suyun dalgalı olduğu yere yan girmesi sonucu devrildiğini belirterek, ''Aslında dik girsek devrilmeyecektik. Yan girince su çok seri bir şekilde botu savurdu ve ters çevirdi. Biz de hep birlikte suya düştük. O an biraz da olsa korku vardı. Ancak adrenalini iliklerimize kadar hissettik, heyecanı doyasıya yaşadık'' dedi. Devrilen botta bulunan sporculardan Adem Yıldırım da suyun çok güçlü ve derin olduğunu belirterek, ''Su o kadar güçlü ki suyun gücünü bir defa daha anlamış olduk. Akıntı bizi bir anda ters çevirdi. Suyun derinliği fazlaydı. Ayaklarımız yere değmedi. İşte gerçek rafting dedikleri bu. Gerçek raftingin tadına da biraz suyla da olsa bakmış olduk. Çok güzeldi, korku oldu ama zevkliydi her şeye kesinlikle değer'' diye konuştu.