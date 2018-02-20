Azez - Bülbül arasındaki hat kontrol altına alındı

İrfan SAPMAZ / SURİYE, (DHA) - ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında Azez ile Şeyh Horoz arasında bulunan yolun açıldığı belirtildi. Bölgeden alınan bilgilere göre Azez - Bülbül arasındaki hat böylelikle birleştirilerek kontrol altına alındı. Raco bölgesine giden ÖSO güçlerinin yolun açılmasıyla birlikte artık Türkiye\'den değil bu yolu kullanarak bölgeye sevk edileceği bildirildi.

ÖSO GÜÇLERİ RACO BÖLGESİ İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

Harekat kapsamında Afrin\'deki Cinderes ve Raco beldelerinin teröristler temizlenip kontrol altına alınması için ÖSO\'ya bağlı Livai Şimal grubu son hazırlıklarını yaptı. Livai Şimal grubu sabah erken saatlerde Raco bölgesine gitmek hazırlıklarını tamamlayıp yola çıktı.

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