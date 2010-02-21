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Dünya

Azerilere, İran'dan Dağlık Karabağ desteği

İran Meclis Başkanvekili, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a geri verilmesi için İran'ın uluslararası düzeyde çaba sarf ettiğini söyledi.

21 Şubat 2010 02:00

T24 - İran Meclis Başkanvekili Muhammed Rıza Bahüner, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a geri verilmesi için İran'ın uluslararası düzeyde çaba sarf ettiğini söyledi.

Bahüner, Azerbaycan'ın Trend.az haber ajansına yaptığı açıklamada, İran'ın, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini ve uluslararası düzeyde savunduğunu belirtti.

Azerbaycan ile İran arasında kültürel, dini, tarihi ve stratejik ilişkilerin var olduğunu kaydeden Bahüner, Azerbaycan'ın çıkarlarını İran'ın çıkarları olarak gördüklerini ve Dağlık Karabağ'ın geri verilmesi dahil Azerbaycan'ın bütün çıkarlarını uluslararası düzeyde savunduklarını ve savunmaya devam edeceklerini söyledi.

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