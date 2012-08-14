Azeriler önce hocaları, sonra madalyaları kaptı

Güreşte üç Türk antrenörü transfer eden Azerbaycan, Londra Olimpiyatları’nda toplam 7 madalya kazandı. Hocalarını komşuya kaptıran Türkiye ise yalnızca 1 madalyayla yetinmek zorunda kaldı.



114 sporcuyla Londra Olimpiyatları’na katılan Türkiye, 2’si altın toplam 5 madalya kazanarak hayal kırıklığı yarattı. Ancak Türkiye, Olimpiyatlar'daki en büyük şoku yıllarca madalya kazandığı güreş dalında yaşadı. 13 sporcudan oluşan Türkiye Güreş Milli Takımı, sadece 1 madalyayla yurda döndü.

Bugün gazetesinde yer alan habere göre; güreşteki bu başarısızlığın altında Türkiye’nin önemli antrenörlerini Azerbaycan’a kaptırması yatıyor.

Azerbaycan Güreş Federasyonu, takımını geçen yıl Türk antrenörler Salih Bora, Şaban Donat ve Muttalip Yerlikaya’ya emanet etti.

53 sporcuyla Londra’ya giden Azerbaycan Milli Takımı, toplam 10 madalya kazandı. Azeriler, güreşte 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanma başarısını gösterdi.

Türkiye'nin görevlerine son verdiği Türk antrenörlerin Azerbaycan'ın bu tarihi başarısında büyük rol oynadığı öğrenildi.



12 madalya kazandırmışlardı



Antrenörler Salih Bora, Şaban Donat ve Muttalip Yerlikaya, Bakü'ye gitmeden önce Türkiye Grekoromen Güreş Takımı’nı çalıştırmıştı.

Aralık 2007’de Grekoromen Güreş Milli Takımı’nın teknik direktörlük görevine getirilen Salih Bora, Ekim 2009’a kadar görevini sürdürmüştü. Bu sürede Türkiye, Grekoromen Güreş Şampiyonaları'nda 4 altın, 1 gümüş, 4 bronz madalya kazanmıştı.

Pekin Olimpiyatları’nda ise 3 bronz madalya kazanılmıştı.



Milli güreşçiyi transfer edemediler



Bu arada, Azerbaycan’ın Milli güreşçi Rıza Kayaalp’i transfer etme girişimi ise sonuçsuz kaldı.

İddialara göre; Kayaalp, 1 milyon dolar transfer ücreti ve 15 bin dolar maaş teklifini reddetti.

Rıza Kayaalp, Londra Olimpiyat Oyunları'ndan güreşte Türkiye’ye tek madalya kazandıran isim oldu.



İki istifa



Öte yandan, Londra'da başarılı olamayan güreş takımında antrenörler Bayram Özdemir ve Salih Yılmaz’ın istifa ettiği öğrenildi.