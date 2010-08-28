-AZERİ ASKER ERMENİLERE ESİR DÜŞTÜ BAKÜ (A.A) - 28.08.2010 - Azeri-Ermeni cephe hattında askerlik yapan bir Azeri askerin, Ermeni askerleri tarafından esir alındığı bildirildi. Azerbaycan'ın yerel televizyon kanalı ANS'nin Ermenistan basınına dayanarak verdiği haberde, esir düşen askerin Roman Hüseyinov adlı bir çavuş olduğu belirtildi. Ermenistan'ın internet sitesi New.am ise, olayın dün akşam 21:00 sıralarında meydana geldiğini ve Azeri askerin kendi rızasıyla teslim olduğunu iddia etti. Olayla ilgili Azerbaycan Savunma Bakanlığından herhangi bir açıklama yapılmadı.