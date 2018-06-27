T24 LogoT24 Logo
Gündem

Azeri tüccar, yatak odasındaki dolapta ölü bulundu

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Finike ilçesinde, portakal ticaretiyle uğraşan Azerbaycan uyruklu Medzhyd Nukhıyev (64), evinin yatak odasındaki dolapta, elektrik kablosuyla boynundan asılı halde ölü bulundu

27 Haziran 2018 13:59

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Finike ilçesinde, portakal ticaretiyle uğraşan Azerbaycan uyruklu Medzhyd Nukhıyev (64), evinin yatak odasındaki dolapta, elektrik kablosuyla boynundan asılı halde ölü bulundu.
İlçeye bağlı Yenimahalle\'deki Bahçelievler Sitesi Lale Blok\'ta, şubat ayından bu yana yalnız yaşayan Azeri Medzhyd Nukhıyev\'den haber alamayan ev sahibi, dün saat 16.00 sıralarında, eve gitti. Ev sahibi, kapının açılmaması ve evden gelen ağır koku üzerine polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, kapıyı çilingire açtırarak, eve girdi. Medzhyd Nukhıyev, evin yatak odasındaki kıyafet dolabında, elektrik kablosuyla boynundan asılı halde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede, 5- 6 gün önce öldüğü tahmin edilen Medzhyd Nukhıyev\'in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu\'nun morguna gönderildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Suat SÖĞÜTFİNİKE Antalya DHAANTALYA FinikeAzerbaycan uyruklu Medzhyd NukhıyevYenimahalle Bahçelievler Sitesi Lale BlokMedzhyd NukhıyevEvYapılanAdli Tıp KurumuSavcılık
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24