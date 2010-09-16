-''AZERİ OBAMA'' MİLLETVEKİLİ ADAYI BAKÜ (A.A) -16.09.2010 - Azerbaycan'da ABD Başkanı Barack Obama'ya benzerliğiyle tanınan Asif Mustafayev, 7 Kasım'da yapılması planlanan seçimlerinde, Demokratik Azerbaycan Dünyası Partisinden (DADP) milletvekili adayı oldu. Çevresinde "Azeri Obama" olarak tanınan Mustafayev, milletvekili seçilmesi durumunda Azerbaycan için elinden geleni yapacağını dile getirdi. Azeri Obama, seçildiği takdirde, ABD Başkan Obama ile görüşme yapmak istediğini de belirterek, görüşmede Yukarı Karabağ, Hocalı Soykırımı ve Ermeni tarafının ateşkes ihlallerini de gündeme getireceğini ifade etti. Yakın tarihte Türkiye'de olduğunu hatırlatan Azeri Obama, Türkiye ziyareti esnasında ulusal kanallarda haber programlarına çıktığını, Azerbaycan'ın sorunlarını milyonlarla paylaştığını kaydetti. "Neden DADP'den milletvekili adayı oldunuz ?" sorusuna Azeri Obama, ABD Başkanı Obama'nın da demokrat partili olduğunu hatırlatarak, "Ben de, Azerbaycan'da demokrat bir partiden aday oldum" diye konuştu. DADP Genel Başkanı Mehmet Alizade ise Mustafayev'i Bakü'de bulunan Nizami bölgesinden aday gösterdiklerini ve bu bölgede DADP'ın güçlü olduğunu söyledi.