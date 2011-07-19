-AZERİ KARGO UÇAĞININ KARA KUTUSU BULUNDU BAKÜ (A.A) -19.07.2011 - Afganistan'da düşen Azeri kargo uçağının kara kutusunun bulunduğu bildirildi. Azerbaycan-Afganistan seferini yaparken düşen kargo uçağının yetkilisi Adil Kasımov, TURAN haber ajansına yaptığı açıklamada, düşen uçağın kara kutusunun Afganistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından bulunduğunu açıkladı. Kazayı incelemek üzere Afganistan'da bulunan Azeri heyetinin de bu bilgiyi doğruladığını belirten Kasımov, Afganistanlı yetkililerin konuyla ilgili heyet üyelerine ayrıntılı bilgi verdiğini ifade etti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının, düşen uçağın kara kutusunun Azeri yetkililerin gözetiminde incelenmesi amacıyla Afganistan hükümeti ve Ulaştırma Bakanlığına nota verdiği bildirildi. Azerbaycan'ın İslamabad Büyükelçisi Daşgın Şikarov, Afganistan'da düşen Azeri kargo uçağının kara kutusunun Afganistanlı yetkilerin elinde olduğunu ifade ederek, kara kutunun incelenmesine Azerbaycanlı görevlilerin de katılması yönünde nota verdiklerini belirtti. Büyükelçi Şikarov açıklamasında, NATO'nun Afganistan'da bulunan komutanlığına da aynı istekleri belirten notayı takdim ettiklerini söyledi. Azerbaycan'da özel bir havayolu şirketine ait olan kargo uçağının, Azerbaycan-Afganistan seferini yaparken düşmesi sonucu 9 mürettebat hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra özel havayolu şirketi, Afganistan'a yaptığı seferleri iptal ettiğini kamuoyuna duyurmuştu.