Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açılıyor

Türkiye ve Azerbaycan tarafından yapımı 3 yıldır süren Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı törenle hizmete açılacak. TANAP, Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak. TANAP, Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 12’sini tek başına karşılayacak.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) açılışı bugün Eskişehir'de yapılacak.



Eskişehir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek TANAP'ın açılış törenine, devlet ve hükümet başkanları ile enerji bakanları, enerji şirketlerinin yöneticileri ve üst düzey bürokratlar katılacak.

Türkiye üzerinden Avrupa'ya



TANAP'la Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz 2 doğalgaz sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğalgaz öncelikle Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya taşınacak.

20 ilden geçecek

TANAP, Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan'ın Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 il ve 67 ilçeden geçecek.



Toplam uzunluğu bin 850 kilometre olan hat, Yunanistan sınırında Edirne'nin İpsala ilçesinde son bulacak ve bu noktadan Avrupa ülkelerine doğalgaz aktaracak doğalgaz boru hattına bağlanacak.

Yıllık toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olacak proje ile 10 milyar metreküp doğalgazın Avrupa'ya, 6 milyar metreküpün ise Türkiye'ye taşınması hedefleniyor.

Boru hattına ilk test gaz 23 ocak 2018'de basıldı ve projede en yoğun dönemde 13 bin kişi istihdam edildi.



Projede, 175 milyon kilometre yol kat edildi, 131 bin adet 13 metre uzunluğunda boru kaynatıldı. İlk kaynağa başlanan tarihten itibaren bin 340 kilometrelik ilk bölüm 887 günde tamamlandı. TANAP'ın inşasında kullanılan boruların yüzde 80'i Türkiye'de 6 farklı firma tarafından üretildi. Kalan yüzde 20'lik kısım ise Çin'den ithal edildi.



TANAP'ta Güney Gaz Koridoru’nun yüzde 51, BOTAŞ'ın yüzde 30, BP'nin yüzde 12 ve Socar Türkiye'nin yüzde 7'lik hissesi bulunuyor.

TANAP'tan Türkiye'ye gelecek olan doğalgazın diğer hatlardan gelen doğalgaz fiyatına göre daha hesaplı olması bekleniyor.