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Ekonomi

Azeri gazı doğalgaz zammına sebep olacak

Azerbaycan ile yürütülen fiyat görüşmelerinin doğalgaz zammını gündeme getirebileceği belirtiliyor

04 Kasım 2009 02:00

Azerbaycan ile yürütülen fiyat görüşmelerinin doğalgaz zammını gündeme getirebileceği belirtiliyor

Döviz ve ham petrol maliyetleri doğrultusunda bir çalışma yapan BOTAŞ’ın gaz fiyatlarını Şubat 2010’da yüzde 50 artırabileceği öğrenildi. Hatta bu oranın yüzde 70’e çıkabileceği de belirtiliyor. Enerji yönetiminin, görüşmelerde önemli bir avantaj sağlaması halinde zammın yüzde 50’nin altında da kalabileceği ifade ediliyor.

Yıldız: Görüşmeler sürüyor

Geçen yıl petrol fiyatlarının 150 dolara dayanmasının ardından doğalgaza toplam yüzde 74 zam yapılmıştı. Ancak fiyatların gerilemesiyle birlikte şubat ve mayıs aylarında yüzde 40 indirime gidilmişti.

Enerji Bakanı Taner Yıldız ise doğalgazda yıl sonuna kadar zam öngörülmediğini söylemişti. Dün de gazetecilerin doğalgaza yüzde 70 zam yapılacağı yönündeki haberi hatırlatarak bunun doğru olup olmadığını sorması üzerine Yıldız, “Doğalgaz fiyatları otomatik olarak belirleniyor. Şu anki elimizdeki rakamlar, otomatik fiyat mekanizmasına gelen doneler, bir fiyat zammı şeklinde görülmüyor” dedi.

Azeri gazındaki yeni artışla birlikte zam olup olmayacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Yıldız, “Nisan 2008’den bu tarafa zaten gelebilecek fiyat farkı hesaba katılmıştı. Bu bizim için sürpriz değil. O açıdan bunun getireceği çok artı bir fiyat oluşmayacak. Doğalgazla alakalı otomatik fiyat mekanizması devam edecektir” dedi.

Yıldız, bu hafta gelecek Azeri heyetle görüşmelerin son olmayacağını, bu görüşmelerin sürdürüleceğini bildirdi.

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